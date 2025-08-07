Повернути приємний запах можна без дорогих засобів – лише застосовуючи те, що є на кухні

Неприємний запах у мікрохвильовій печі найчастіше з’являється через залишки їжі. Повернути приємний запах можна без дорогих засобів – лише застосовуючи те, що є на кухні. «РБК-Україна» розповідає, як прибрати неприємний запах в мікрохвильовці.

Харчова сода

Вона є одним з найефективніших засобів для нейтралізації запахів. Вона не лише маскує неприємні запахи, а й поглинає їх. Для цього методу розчиніть соду в невеликій кількості води, щоб утворилася паста. Нанесіть її на внутрішню поверхню мікрохвильовки за допомогою губки та залиште на кілька годин. Потім приберіть пасту чистою серветкою.

Оцет

Ще один потужний засіб для очищення та нейтралізації запахів. Для цього змішайте 2 столові ложки білого дистильованого оцту зі 120 мл води в мисці та нагрівайте її в мікрохвильовці протягом 5 хвилин. Після цього залиште миску всередині на 15 хвилин, потім протріть стінки мікрохвильовки м’якою тканиною.

Оцет також допомагає боротися зі застарілими жирними плямами.

Лимонний сік

Цитрусовий запах здатний нейтралізувати навіть найстійкіші аромати. Вичавіть сік з одного лимона в миску, розбавте водою та поставте в мікрохвильову піч. Цю суміш потрібно нагрівати протягом 10 хвилин. Після цього не поспішайте відкривати дверцята, дайте пару проникнути в усі кути.

Активоване вугілля

Цей засіб ефективно поглинає запахи завдяки своїй пористій структурі. Для цього покладіть 10-20 подрібнених таблеток вугілля в мікрохвильову піч на 8 годин або на ніч. Це дозволить вугіллю увібрати неприємні аромати.