Професійні прибиральники мають перевірені часом хитрощі для прибирання важкодоступних місць

Існують ділянки на кухні – за плитою, холодильником чи під шафами – куди дуже важко дістатися без пересування самої техніки. Homes and Gardens розповідає, як можна очистити ці місця під час прибирання, не переміщуючи важку техніку.

Швабра з мікрофібри з довгою ручкою.

Це один із найпростіших способів помити підлогу або стіни за побутовою технікою, не пересуваючи її. Так ви позбудетеся бруду за великими приладами, такими як плити та холодильники, збираючи там пил та видаляючи жир.

Довгий шланг пилососа.

Завдяки використанню пилососа ви можете боротися з брудом за побутовою технікою. Багато пилососів мають пластикові подовжувачі, які можна прикріпити один до одного, щоб дістатися до важкодоступних місць. А на кінець трубки можна надягнути щітку, щоб краще очистити підлогу.

Знімні панелі.

Простір за та під побутовою технікою та шафами – одне із найбрудніших прихованих місць кухні, яки ми забуваємо прибирати, що часто може приваблювати шкідників у приміщенні. Щоб це виправити, варто періодично знімати підкладки для очищення проблемних зон.

«Це значно полегшує видалення накопичень знизу. Після цього швидке проходження шваброю з мікрофібри або пилососом може суттєво запобігти поширенню бруду та бактерій», – розповідає Тім Конн, співзасновник Image One Cleaning.