Зникнуть назавжди: як позбутися від павуків у помешканні
У квартирах та приватних будинках може виникнути проблема – непрохані гості у вигляді павуків. Але не варто засмучуватися, адже існує кілька ефективних методів, які допоможуть позбутися таких гостей у домі. УНІАН розповідає, як їх позбутися.
Як позбутися від павуків в будинку?
Боротьбі з павуками має передувати ретельне генеральне прибирання, проведене у вашому домі, – почистіть кути, приберіть крихти з усіх шухляд, огляньте усі затишні місця у квартирі. Щоб прибрати павутину, використовуйте палицю з обмотаною мокрою ганчіркою або ж довгий віник.
Після цього, щоб позбутися павуків, потрібно використати надійні засоби та методи. Ось кілька з них:
Як зброю для боротьби краще обирати засоби з різким запахом та яскравим ароматом. Ідеально підійдуть апельсин та лимон, а також роздроблений каштан та фундук, які треба розкидати по кутах будинку. Через сильний запах павуки змушені будуть покинути помешкання.
Можна обробити приміщення розчином м’ятного, евкаліптового або чайного масла: досить 20 крапель на літр рідини. Використовуючи пульверизатор, потрібно побризкати всі закутки, які є в будинку.
Водний розчин столового оцту (брати рівні пропорції) теж буде ефективним для обробки місця проживання павуків.
Також можна використати різні отрути, щоб позбутися від павуків на балконі та в будинку. Для цього краще використовувати аерозолі. їх треба розбризкати по всьому будинку та тріщинах, попередньо звільнивши приміщення від домашніх улюбленців. Через пів години після обробки, коли аерозоль подіє та висохне, будинок обов’язково потрібно добре провітрити.