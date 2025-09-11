У боротьбі з павуками повинне передувати ретельне генеральне прибирання, проведене у вашому домі

У квартирах та приватних будинках може виникнути проблема – непрохані гості у вигляді павуків. Але не варто засмучуватися, адже існує кілька ефективних методів, які допоможуть позбутися таких гостей у домі. УНІАН розповідає, як їх позбутися.

Як позбутися від павуків в будинку?

Боротьбі з павуками має передувати ретельне генеральне прибирання, проведене у вашому домі, – почистіть кути, приберіть крихти з усіх шухляд, огляньте усі затишні місця у квартирі. Щоб прибрати павутину, використовуйте палицю з обмотаною мокрою ганчіркою або ж довгий віник.

Після цього, щоб позбутися павуків, потрібно використати надійні засоби та методи. Ось кілька з них: