Чому шафи на кухні виглядають загромадженими: 5 порад, як це виправити
Навіть якщо ви часто прибираєте кухню, шафи можуть здаватися переповненими. Інколи здається, що там небагато речей, але є відчуття безладу. Real Simple розповідає, чому шафи на кухні виглядають загромадженими і як це виправити.
Чому шафи на кухні виглядають загромадженими?
Надмірний шопінг. Звичайно, важко встояти перед розпродажем, проте це часто призводить до захаращення кухонних шаф. Краще використовувати помірний підхід і купувати лише ту кількість речей, яка відповідає вашим потребам.
Відсутність зон. Захаращені шафи часто є результатом відсутності спеціально відведених зон та неефективного використання простору. Тому важливо подумати про те, як використовується простір.
Нерегулярне прибирання та організація. Інтегруйте організацію та прибирання у свій звичайний розпорядок дня, щоб шафки не переповнювалися. Зазирніть у полиці, зверніть увагу на продукти, термін придатності яких скоро закінчиться.
Ви зберігаєте неправильні речі в неправильних місцях. Однією з важливих причин захаращення кухонних шаф є те, що ми переповнюємо наші простори предметами, якими рідко користуємося. Близькість предмета до серця вашої кухні повинна відповідати тому, як часто ви ним користуєтеся.
Ви не викидаєте зламані речі. Якщо щось не працює належним чином, варто з цим попрощатися, адже зламані речі лише загромаджують простір.