Запах від домашніх тварин може накопичуватися у меблях, текстилі та навіть у повітрі, особливо якщо не приділяти достатньо уваги прибиранню. Втім, позбутися його можна без складних засобів. Martha Stewart розповідає, що зробити, щоб у домі не було запаху тварин.

Регулярне прибирання – основа чистоти

Найчастіше джерелом запаху стає шерсть. Тому важливо регулярно пилососити підлогу, килими, дивани та інші поверхні, де перебувають тварини. Особливу увагу варто приділяти важкодоступним місцям.

Як прибрати запах із тканин?

М’які поверхні найсильніше вбирають запахи. Для очищення використовують:

Оцет.

Він особливо ефективно видаляє плями та запахи. Щоб позбутися запаху сечі тварини, розпиліть оцет безпосередньо на пляму, а потім за допомогою мікрофібрової ганчірки витріть оцет з поверхні. Потім покладіть чистий мікрофібровий рушник на вологе місце та натисніть, щоб видалити більше плям.

Використовуйте ферментний засіб для чищення.

Не всі запахи від домашніх тварин однакові. Тому важливо спочатку визначити, звідки походить запах, а потім вибрати відповідний засіб для чищення поверхні. Для типових випадків забруднення килима, наприклад, при розладі шлунка, найкраще мати під рукою ферментний очищувач. Він ефективно видалить свіжі плями та запах. Просто розпиліть засіб на забруднену ділянку, а потім протріть її мікрофібровою серветкою.

Як усунути неприємні запахи з паркету?

Плями та запахи на паркетній підлозі потребують спеціального догляду. Якщо ви вчасно помітите пляму, очистити паркетну підлогу можна за допомогою швабри та гарячої води, щоб запобігти в’їданню запаху. Але якщо ви були відсутні, коли стався інцидент, плями і запахи можуть вбратися в деревину. У такому випадку варто використати ферментні засоби для очищення, вони добре розщеплять та витягнуть ці плями.