Густа, блискуча і не липне: як отримати ідеальну текстуру білкової глазурі для пасок
Білкова глазур – один із найпопулярніших способів прикрасити паски. Водночас правильна технологія приготування дозволяє отримати густу, блискучу глазур, яка добре триматиме форму і не липнутиме.
Які інгредієнти потрібні?
- Білок – 110 грамів;
- Цукор – 220 грамів;
- Сіль;
- Лимонна кислота.
Як приготувати глазур?
- Спочатку підготуйте посуд, адже він має бути абсолютно сухим і чистим. Навіть трохи жиру або води може зіпсувати глазур.
- З’єднайте білки, цукор, сіль і лимонну кислоту.
- Поставте масу на парову баню. Важливо, щоб миска не торкалася води. Постійно помішуйте масу, поки вона не нагріється до 55°C і цукор повністю не розчиниться. Щоб перевірити готовність, розітріть краплю маси між пальцями – якщо кристалики цукру більше не відчуваються, можна знімати масу з вогню.
- Одразу після зняття з водяної бані почніть збивати масу міксером на високих обертах протягом 6-8 хвилин, поки маса не стане густою та не почне тримати форму.
- Готова глазур не застигає миттєво, тому у вас буде достатньо часу для декорування. Після декорування дайте глазурі висохнути – через 3,5-4 години за кімнатної температури вона припинить липнути, а за 8-10 годин повністю висохне.
За матеріалами ТСН та Nata.cooking.
