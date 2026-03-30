Правильна технологія приготування дозволяє отримати густу, блискучу глазур

Білкова глазур – один із найпопулярніших способів прикрасити паски. Водночас правильна технологія приготування дозволяє отримати густу, блискучу глазур, яка добре триматиме форму і не липнутиме. Які інгредієнти потрібні? Білок – 110 грамів;

Цукор – 220 грамів;

Сіль;

Лимонна кислота. Як приготувати глазур? Спочатку підготуйте посуд, адже він має бути абсолютно сухим і чистим. Навіть трохи жиру або води може зіпсувати глазур. З’єднайте білки, цукор, сіль і лимонну кислоту. Поставте масу на парову баню. Важливо, щоб миска не торкалася води. Постійно помішуйте масу, поки вона не нагріється до 55°C і цукор повністю не розчиниться. Щоб перевірити готовність, розітріть краплю маси між пальцями – якщо кристалики цукру більше не відчуваються, можна знімати масу з вогню. Одразу після зняття з водяної бані почніть збивати масу міксером на високих обертах протягом 6-8 хвилин, поки маса не стане густою та не почне тримати форму. Готова глазур не застигає миттєво, тому у вас буде достатньо часу для декорування. Після декорування дайте глазурі висохнути – через 3,5-4 години за кімнатної температури вона припинить липнути, а за 8-10 годин повністю висохне. За матеріалами ТСН та Nata.cooking.

