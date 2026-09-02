Невеликі помилки можуть зробити заготівлю жорсткою, гумовою чи спричинити її псування

В’ялені помідори можуть стати чудовим доповненням до піци, пасти та салату, але під час приготування їх легко зіпсувати. Невеликі помилки можуть зробити заготівлю жорсткою, гумовою чи спричинити її псування. RadioClub розповідає, яких помилок слід уникати.

Невдалий вибір помідорів.

Для в’ялення не варто брати великі, соковиті салатні помідори. У них доволі багато соку й тонка шкірка, тому вони будуть сохнути дуже довго, і в результаті від помідорів залишиться лише суха шкірка.

Обирайте м’ясисті сорти з мінімальною кількістю рідини та товстими стінками. Ідеальний варіант – томати сливки або щільні великі чері.

Ігнорування вологої серцевини.

Якщо ви залишите серцевину та насіння всередині помідора, процес в’ялення затягнеться вдвічі. А також зайва волога може вплинути на форму продукту, і помідор може просто розлізтися. Щоб цього уникнути, обов’язково розрізайте томати навпіл і якщо там забагато вологи – чайною ложкою видаляйте насіннєві коробки разом із соком. Залишати потрібно лише м’ясисті стінки.

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Пересушування.

В’ялений помідор не повинен ламатися чи хрустіти. Якщо ви пересушите помідор, він стане жорстким, гумовим і втратить свій ніжний смак. Ідеально в’ялений томат злегка гнеться при натисканні, але з нього при цьому не виділяється сік.

Занадто висока температура.

Не слід намагатися пришвидшити процес за допомогою високих температур. При температурі 120–150°C цукор у томатах починає горіти, а помідори чорніти по краях, набуваючи гіркого смаку. Оптимальна температура в духовці – 60–80°C. Також залишайте обов’язково дверцята духовки злегка відкритими, на товщину олівця, щоб волога вільно виходила назовні.

Використання свіжої зелені та часнику для тривалого зберігання.

Свіжі спеції та продукти містять вологу та бактерії. У поєднанні з олією без доступу до повітря це ідеальне середовище для розвитку небезпечних бактерій та плісняви. Краще використовуйте сухі трави, а якщо хочете додати часник, прогрійте його в олії перед заливкою.

Неправильне використання олії.

Використовуйте якісну оливкову олію Extra Virgin (або суміш оливкової та рафінованої соняшникової, щоб заправка не застигала в холодильнику). Звичайна соняшникова олія просто позбавляє страву традиційного смаку.

Окрім цього, заливка холодною олією помідорів, які зберігатимуть поза холодильником, може призвести до їх псування. Тому добре підсушені томати слід заливати теплою, але не киплячою олією – приблизно 60–70°C. Така температура допоможе краще розкрити аромат сухих трав і спецій.