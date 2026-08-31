До звичних інгредієнтів можна додати один продукт, який допоможе зробити розсіл м’якшим та ароматнішим – звичайний мед

Щоб мариновані помідори вийшли особливо ароматними та з насиченим смаком, до звичних інгредієнтів можна додати один продукт, який допоможе зробити розсіл м’якшим та ароматнішим – звичайний мед. У розсолі мед додає легкої природної солодкості та добре врівноважує кислинку томатів. ТСН розповідає, як приготувати маринад для томатів з медом.

Як приготувати маринад для томатів з медом?

На 1 літр води можна взяти 1 столову ложку солі, 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку меду та кислоту, відповідно до обраної рецептури. Мед краще додавати вже до гарячого маринаду, після того, як сіль та цукор вже розчинилися.

Якщо ви хочете отримати більш пряний варіант, у банку можна покласти часник та чорний перець, кріп, лавровий лист, гірчицю чи невелику кількість цибулі.

Важливо тримати баланс, щоб мед не перетворив консервацію на солодкий десерт. Його завдання – зробити смак маринаду більш м'яким, а кислинку томатів – приємнішою.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати