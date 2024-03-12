Аби дитина не боялася стоматолога, він має стати для неї своїм

Візити до стоматолога і для дорослих є не з приємних, не кажучи вже про дітей. Утім, без допомоги стоматолога не обійтися, коли болять зуби. Нерідко вони болять у дітей, яким всього 2-5 років, буває що й у тих, котрим виповнилося лише 1-2 роки. Маленькі діти не можуть терпіти болю і дискомфорту. І хоч сучасні технології, методи і обладнання дозволяють проводити лікування зубів максимально комфортно, діти бояться іти до стоматолога: одні впадають в істерику, лише переступивши поріг стоматологічного кабінету, інші не відкривають рот, не можуть спокійно посидіти навіть кілька хвилин тощо.

Дитяча стоматологиня Юлія Миць знає, як вирішити цю проблему. Вона каже, що діти, особливо маленькі, не бояться ходити до того стоматолога, якого вважають другом. І нині порадить читачам ZAXID.NET, як цього добитися, а заодно розкаже і про те, як не допустити виникнення карієсу молочних зубів.

З якого віку дітей треба водити до стоматолога?

У нас, здебільшого, дітей ведуть до стоматолога тоді, коли вже є певні проблеми: з’явилися каріозні зуби чи вони болять. Утім, так не має бути.

«Перший візит до стоматолога має бути тоді, коли у дитини прорізався перший зуб. Це, як правило, у 6 місяців (у когось трішки раніше, у когось пізніше). Дитячий стоматолог має розповісти батькам, як правильно доглядати за першими зубами, як не допустити виникнення карієсу молочних зубів. А за кордоном та й в Україні пропонують на першу консультацію приходити ще до пологів, аби знати базові принципи догляду і профілактики», – каже Юлія Миць.

До появи молочних зубів дитина їсть грудне молоко чи дитячі суміші, від яких також утворюється наліт. Тож після годування ротову порожнину два-три рази на день слід обробити дентальними серветками. Коли з’явився перший зуб, до дентальних серветок треба додати перші спеціальні зубні щітки, на яких вказана вікова градація, і спеціальні пасти (розміром з рисове зернятко), які не потребують полоскання.

Довготривале нічне годування (від одного року до двох) грудне чи з пляшечки, твердить лікарка, негативно впливає на зуби через вуглеводневий наліт, який залишається на поверхні зубів. Тож після годування зуби обов’язково слід протерти, максимально почистити, тоді ризик виникнення карієсу буде менший.

Стоматологиня каже, що батьки повинні чистити дітям чистити зуби до тих пір, доки у них не з’являться правильні мануальні навички, приблизно до того часу, коли вони навчаться каліграфічно писати. Інколи це може затягнутися і до 11-13 років.

Стоматологиня Юлія Миць з маленькою пацієнткою: іде процес адаптації

Чи можна попередити виникнення карієсу?

Юлія Миць каже, що це цілком можливо, але лише за умови правильного догляду за зубами дитини.

«Найчастішою причиною виникнення карієсу є вуглеводи, які залишаються на поверхні зубної емалі. Мікрофлора поглинає ті вуглеводи і виділяється кислота, яка й руйнує зубну емаль. У тому місці, де недочистили зуби, і починає утворюватися патологічний процес. На здоров’я зубів у першу чергу впливає індивідуальна гігієна ротової порожнини , хоч генетичні фактори також відіграють свою роль, але вони далеко не на першому місці», – каже дитяча стоматологиня.

Чи варто лікувати молочні зуби?

Деякі батьки вважають, що не варто мучити дитину і лікувати молочні зуби, бо вони невдовзі випадуть. Стоматологиня Юлія Миць каже , що це неправильне твердження, яке може суттєво вплинути на здоров’я зубів дитини у майбутньому і на її здоров’я загалом.

«Повна заміна молочних зубів відбувається орієнтовно в 13-14 років. Тобто, молочні зуби мають простояти в ротовій порожнині досить довго і вони виконують певні функції: жування, підтримка правильного прикусу, функціонування скелетних лицевих м’язів і функціонування суглоба. Молочні зуби мають корені, нерви і канали. Вони ідентичні до постійних зубів, тільки в певний період корені молочних зубів розсмоктуються і зачаток постійного зуба виштовхує молочний. Якщо не лікувати молочні зуби, інфекція через їхній корінь може перейти на зачаток постійних зубів», – каже стоматологиня.

Якщо молочні зуби не лікувати, дитина не зможе якісно пережовувати їжу і шлунок не зможе її перетравити, тож виникнуть проблеми зі шлунком.

Передні зуби починають змінюватися орієнтовно у 6- 7 років, кутні четверті – у 8-9, п’ятірки – в 11-13. Тож починаючи з 6 років, дитина має і молочні зуби, і постійні. І якщо є хворий молочний зуб, а поруч стоїть постійний, то інфекція перекинеться на постійний.

Як допомогти дитині побороти страх перед візитом до стоматолога?

Більшість дітей, які ще ніколи не були у стоматолога, бояться відкрити рот, дозволити оглянути ротову порожнину, навіть тоді, коли у них болить зуб і вони хотіли б цього болю позбутися. Ось тут виникає проблема і для дитини, і для батьків, і для лікаря: як зарадити у такому випадку?

За словами Юлії Миць, якщо дитина прийшла у стоматологічний кабінет вперше, її відразу не можна садити у крісло, навіть якщо у неї болить зуб. Мусить відбутися адаптація, дитина має звикнути і до кабінету, і до лікаря. Тож кілька днів зубний біль, ймовірно, доведеться знімати знеболювальними препаратами.

Якщо зуб дуже болить, а малеча не іде на контакт, а лікувати треба негайно, тоді воно відбувається під загальним знечуленням.

Садити маленького пацієнта у стоматологічне крісло вперше і проводити складне лікування не можна, бо дитина переживе великий стрес і наступного разу просто не відкриває рота.

«Зазвичай у зубі, який болить, є пульпіт (запалення нерва) або періодонтит. І є певні правила, що потрібно зробити стоматологу, аби вирішити проблему. Треба зробити укол (місцеву анестезію), рентген, поставити кофердам, спеціальну ізоляцію робочого поля, і поставити пломбу. Далеко не кожна дитина, яка прийшла до стоматолога вперше з хворим зубом, дозволить провести всі ці маніпуляції. Аби дитина не боялася стоматолога, він для неї має стати «своєю людиною»», – каже лікарка.

Є різні методи лікування, які мають чіткі показання і протипоказання.

Адаптація. Дитина на другий-третій візит звикає до обстановки, лікаря і дозволяє зробити місцеву анестезію і пролікувати зуб.

Седація з закисом азоту. Більшість дітей віком 3-5 років без допоміжних засобів не дозволять якісно полікувати зуби. Седація закисом азоту – це не наркоз. Це газ, який у народі називають « звеселяючим». Він пацієнта трішки розслабляє. Дитині одягають маску, вона дихає цим газом під час роботи лікаря. Але сама маска, каже стоматологиня, не вирішить проблеми, лікар мусить володіти техніками управління поведінкою дитини.

Наркоз. Є певні ситуації, коли полікувати зуби дитині можливо лише під наркозом: критичні зуби, які треба лікувати з каналами, великий обсяг роботи, коли дитина не іде на контакт і зчиняє крик, ще навіть не зайшовши у кабінет тощо.

«Бувають такі ситуації, коли дитині можна полікувати зуби лише під наркозом. У моїй практиці є чимало діток, яким лікували зуби саме так ще й кілька разів», – каже Юлія Миць.

Тож аби візит до стоматолога не викликав у дітей стрес, аби вони не боялися стоматолога і дозволяли провести ті чи інші маніпуляції, вони повинні проходити адаптацію змалку, задовго до того, як виникнуть проблеми з зубами. Кожній дитині потрібний свій час на адаптацію: одні адаптуються швидше, інші – довше. Тож якщо дитина з появою першого зуба кожні 4-5 місяців буде ходити до стоматолога на профілактичні огляди, їй буде знайома обстановка у стоматологічному кабінеті, стоматолог для неї стане «своєю людиною», то згодом, якщо виникнуть проблеми з зубами, вона дозволить пролікувати їх без плачу і стресу.