Гортензії різних видів мають свої особливості

Гортензії вважаються одними з найпопулярніших декоративних кущів у садівництві. Їхні великі суцвіття, що змінюють колір від білого до рожевого та синього, надають будь-якій ділянці витонченого вигляду. Ці рослини чудово пасують для озеленення клумб, бордюрів та декоративних зон. Як продовжити їхнє цвітіння, пише ТСН.

Тривалість цвітіння залежно від сорту

Волотисті гортензії цвітуть із середини літа до перших холодів. Під час цього періоду відтінки їхніх квітів змінюються, що дозволяє зберігати декоративність навіть восени.

Деревоподібні гортензії після завершення цвітіння набувають зеленуватого кольору, що надає рослинам додаткової декоративної текстури.

Дуболисті сорти не тільки змінюють колір суцвіть на яскраво-рожевий, але й восени вирізняються насиченим забарвленням листя.

Рекомендації з догляду для довгого цвітіння

Регулярне зволоження ґрунту. Гортензії потребують стабільного поливу, особливо у спекотні дні. Найкраще поливати рослини вранці або ввечері, коли сонце менш активне.

Помірне освітлення. Більшість сортів краще почуваються у півтіні. Надлишок прямого сонячного світла, особливо в другій половині дня, може призводити до в’янення квітів.

Обмеження підживлення. Для стимулювання цвітіння добрива слід вносити навесні та на початку літа. У другій половині літа активне підживлення може спричинити ріст нових пагонів, які не встигнуть визріти до холодів.