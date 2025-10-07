Найкращий спосіб уникнути проблеми – не дати їй з’явитися

Павуки – звичні, але не завжди бажані «гості» у наших оселях. Більшість із них не становлять загрози, однак викликають неприємні емоції, особливо у тих, хто боїться комах. Якщо ви не хочете вдаватися до хімікатів або механічних пасток, тоді «РБК-Україна» пропонує кілька безпечних і природних методів, які допоможуть тримати павуків на відстані.

Герметизація тріщин і отворів

Найкращий спосіб уникнути проблеми – не дати їй з’явитися. Закрийте всі щілини навколо вікон, дверей, вентиляційних решіток та димоходів. Саме через такі отвори павуки найчастіше проникають у будинок. Якщо немає доступу – немає й павуків.

Обробка оцтовим розчином

Павуки не переносять запах оцту. Змішайте воду та оцет у пропорції 1:1 і обробіть кути кімнат, підлогу, плінтуси та інші місця, де вони можуть ховатися. Обприскувати павуків не обов’язково – запах сам по собі їх відлякує.

Видалення рослинності біля дому

Павуки часто обирають місця біля рослин як схованки. Якщо у вас є кущі, вазони чи інші рослини біля входу в дім, слідкуйте за їхнім станом або перенесіть подалі від вікон і дверей. Це значно зменшить шанси, що павуки переберуться в дім.

Волоські горіхи

Цікаво, що павуки не переносять запах волоських горіхів. Покладіть кілька горіхів у миски й розставте їх у кімнатах, особливо в кутах або в місцях скупчення павутиння. Це простий і доступний спосіб їх відлякати.

Регулярне прибирання

Безлад – ідеальне місце для схованок. Регулярне прибирання позбавляє павуків затишних куточків. Особливо важливо чистити за меблями, під ліжком і в шафах. Менше схованок – менше павуків.

Ефірна олія перцевої м’яти

Цей запах для павуків – справжній жах. Додайте 20-25 крапель м’ятної олії у пляшку з водою та обприскайте поверхні в будинку: штори, кути, меблі, підвіконня. Також ефективними є олії лаванди, евкаліпту й чайного дерева.

Цитрусові запахи

Шкірки лимонів, апельсинів або мандаринів – ще один простий спосіб. Розкладіть їх у місцях, де найчастіше помічаєте павуків. Також можна зробити легкий спрей з води та кількох крапель свіжого соку цитрусових.