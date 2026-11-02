Щоб квашена капуста вийшла хрусткою, важливо подбати про правильний процес бродіння

Щоб квашена капуста вийшла хрусткою, соковитою та мала приємний смак, важливо не лише правильно її посолити, а й подбати про правильний процес бродіння. Один із важливих етапів – проколювання капусти, яке допомагає випускати гази, що утворюються під час ферментації. Telegraf розповідає, як зрозуміти, коли потрібно протикати капусту.

Коли потрібно проколювати квашену капусту?

Капусту рекомендують починати проколювати приблизно через добу після закладання на квашення. Проте головний орієнтир – поява піни на поверхні, яка свідчить про початок бродіння.

Повторюйте процедуру щодня протягом усього процесу. Щоразу робіть кілька проколів у різних місцях, дістаючи до самого дна ємності.

Чим слід проколювати капусту?

Не використовуйте для цього звичайний ніж, адже метал може окиснюватися і впливати на процеси бродіння. Для проколювання краще використовувати дерев’яну загострену паличку. Гарно підійдуть великі дерев’яні шпажки.

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