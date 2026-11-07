Для розмноження краще брати плоди зі здорового дерева

Волоський горіх можна виростити самостійно, використавши стиглий плід замість готового саджанця. Для цього потрібно правильно вибрати горіхи, підготувати їх до пророщування та створити умови, за яких насіння зможе дати сходи. Основну частину роботи виконують узимку, а навесні молоді рослини вже можна перенести у відкритий ґрунт. Більше про це пише VSN.

Як вибрати горіхи для посадки

Для розмноження краще брати плоди зі здорового дерева, яке регулярно дає щедрий урожай. Звертайте увагу на розмір, смак і якість горіхів: бажано, щоб вони були великими, повноцінними та без видимих пошкоджень.

Після дозрівання зберіть плоди, зніміть із них зелену зовнішню оболонку та розкладіть в один шар у сухому, добре провітрюваному місці. У такому вигляді горіхи зберігатимуться до підготовки до посадки. Водночас для проростання їм потрібна стратифікація – період впливу прохолодних умов, який допомагає насінню вийти зі стану спокою.

Як підготувати горіхи до пророщування

У другій половині січня підготуйте пластикові стакани об’ємом приблизно 0,5 л. У дні кожного зробіть кілька отворів, щоб зайва вода могла вільно витікати. Наповніть ємності піском трохи більше ніж наполовину.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Перед посадкою замочіть горіхи у відстояній воді на 24 години. Щоб вони не спливали на поверхню, можна обережно притиснути їх невеликим вантажем. Після замочування насіння буде готове до висаджування.

Як посадити волоський горіх у стакан

У кожну підготовлену ємність покладіть по одному горіху на ребро. Зверху засипте його родючим ґрунтом, а потім помірно полийте. Не варто надмірно зволожувати землю: вона має залишатися вологою, але не перетворюватися на мокру масу.

Поставте стакани в підвал або інше прохолодне приміщення. Протягом цього періоду регулярно перевіряйте стан ґрунту та за потреби зволожуйте його. Не допускайте повного пересихання, але й не залишайте воду в піддонах.

Коли переносити горіхи в тепло

Наприкінці лютого або на початку березня перемістіть ємності у світле й тепле приміщення. Продовжуйте стежити за вологістю ґрунту та поливайте рослини в міру потреби. За сприятливих умов на початку травня можуть з’явитися перші сходи.

Після проростання забезпечте молодим рослинам достатньо світла. Якщо паростки витягуватимуться або нахилятимуться до вікна, періодично повертайте стакани, щоб вони розвивалися рівномірніше.

Як пересадити молоді дерева у відкритий ґрунт

Переносьте саджанці в сад після встановлення стабільної теплої погоди, коли мине загроза весняних заморозків. Виберіть для них сонячне місце з достатньою площею для майбутнього дерева, адже волоський горіх виростає великим і потребує простору.

Перед пересаджуванням підготуйте посадкову яму, обережно дістаньте рослину зі стакана разом із земляною грудкою та розмістіть її в ґрунті. Після цього засипте коріння землею і полийте. У перший час стежте, щоб молодий саджанець не потерпав від нестачі вологи.

Важливо враховувати, що дерево, вирощене з насіння, не обов’язково повторить усі властивості материнської рослини. Розмір плодів, їхній смак і врожайність можуть відрізнятися. Якщо ж потрібно отримати горіхи з гарантованими характеристиками певного сорту, краще обрати щеплений саджанець.