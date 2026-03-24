Вчорашній рис часто стає сухим, твердим і злипається, через що втрачає смак і текстуру. Однак повернути йому м’якість і розсипчастість можна за допомогою простого способу. «Добрі новини» розповідають, як правильно розігріти вчорашній рис.

Як розігріти вчорашній рис?

При зберіганні рис віддає вологу, тому і стає твердим і сухим. Щоб він знову був смачним, вологу потрібно повернути назад. Легкий спосіб – покласти рис у миску, зверху покласти два кубики льоду прямо на кашу і поставити в мікрохвильовку на дві-три хвилини. Лід почне танути поступово, пара проникатиме між рисинками і розпарить кожну окремо. У результаті рис стане м’яким й розсипчастим.

Якщо льоду немає, то чудово підійду і звичайна вода, і бульйон. Збризніть рис із ложки або додайте буквально столову ложку рідини на порцію, накрийте миску кришкою і поставте в мікрохвильовку. Кришка не дасть волозі випаруватися, тому рис пропариться і прогріється. Але без кришки цей лайфхак не вдасться.