Love and Lemons

Є прості способи повернути йому м’якість та розсипчастість при повторному підігріванні

Вчорашній рис часто після зберігання в холодильнику стає твердим, липким та втрачає приємну текстуру, але є прості способи повернути йому м’якість та розсипчастість при повторному підігріванні. УНІАН розповідає, як правильно розігріти вчорашній рис. Як розігріти вчорашній рис? У мікрохвильовці. У миску з рисом влийте 1 столову ложку води. Розімніть рис виделкою та розбийте грудочки. Накрийте миску кришкою або іншою тарілкою та розігрівайте 1 хвилину на високій потужності. Потім зніміть кришку та грійте рис ще 2 хвилини. На плиті. У сковороду або сотейник влийте 1 столову ложку олії. У розігріту олію покладіть рис та розбийте на грудочки. Грійте рис 2 хвилини, потім влийте пару ложок води чи бульйону та грійте до потрібної температури, періодично помішуючи рис. У духовці. Розігрійте духовку до 180°C. Варений рис розкладіть шаром на деко та розбийте грудки. Збризніть рис двома ложками води та накрийте фольгою та поставте в духовку на 10-15 хвилин.

