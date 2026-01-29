Постійне місце для молодих рослин обирають через кілька місяців після вкорінення

Живцювання троянд вважається одним із найнадійніших способів зберегти улюблений сорт без додаткових витрат. У зимовий період рослина перебуває у стані спокою, тому обрізка не створює для неї сильного стресу. Саме кінець січня та лютий вважаються оптимальним часом для роботи із задерев’янілими пагонами. За цей період живці встигають поступово вкоренитися та підготуватися до активного росту навесні. Як розмножти троянд в січні, пише УНІАН.

Які троянди підходять для зимового живцювання

Найкраще взимку живцюються плетисті, ґрунтопокривні та деякі паркові троянди. Для розмноження використовують торішні, тверді пагони, які складніше вкорінюються в теплу пору року. Молоді кущі з м’якими пагонами краще розмножувати з весни до кінця літа. Старі кущі, навпаки, краще реагують на живцювання в холодний сезон.

Чому зима підходить для вкорінення

Зимове живцювання дає рослині більше часу на формування кореневої системи. До моменту пробудження бруньок живці вже адаптуються до ґрунту і починають укорінюватися. Відсутність активного росту знижує ризик виснаження пагонів і підвищує відсоток приживлення.

Як підготувати живці

Для живцювання обирають здорові, нещеплені пагони без ознак хвороб. Зрізи роблять гострим і продезінфікованим секатором. Нижній зріз виконують прямим, трохи нижче бруньки, а верхній – косим. Оптимальна довжина живця становить від 15 до 30 см. Перед посадкою нижню частину бажано обробити стимулятором коренеутворення.

Де і як висаджувати живці

Для вкорінення підходить захищене від вітру місце з пухким і поживним ґрунтом. Можна використовувати холодну теплицю або відкриту ділянку в саду. У посадкові ямки додають компост, а на дно викладають шар дренажу. Живці заглиблюють приблизно на дві третини довжини, після чого ґрунт злегка ущільнюють.

Догляд за живцями взимку

Після посадки живці не потребують активного догляду. Достатньо стежити, щоб ґрунт не пересихав повністю. Укриття зазвичай не потрібне, якщо зима помірна, однак у холодних регіонах допускається легке мульчування. До осені живці поступово формують кореневу систему і зміцнюються.

Коли пересаджувати молоді троянди

Постійне місце для молодих рослин обирають через кілька місяців після вкорінення, зазвичай наприкінці літа або восени. Перед пересадкою ґрунт збагачують компостом і кістковим борошном. У перший рік після пересадки троянди потребують регулярного поливу та захисту на зиму.