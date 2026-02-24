фото Unsplash

Замочування сушеної квасолі вимагає часу, що ускладнює процес приготування. Якщо ви плануєте готувати квасолю в той самий день, існує простий спосіб, який допоможе її швидше розм’якшити. Southern Living розповідає, як швидко замочити квасолю. Як швидко розм’якшити сушену квасолю? Швидке замочування в основному означає просто довести квасолю до кипіння на короткий час, а потім залишити її в гарячій воді приблизно на годину. Це не складно, але значно прискорює процес приготування: Почніть з промивання та сортування сушеної квасолі. Незалежно від того, як ви її готуєте, важливо переконатися, що вона не містить сміття. Помістіть квасолю у велику каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть без кришки протягом хвилини-двох. На цьому етапі ви не готуєте квасолю, а лише нагріваєте її. Зніміть з вогню. На цьому етапі можна додати сіль, але це не обов’язково. Квасоля вбере солону гарячу воду, і це забезпечить рівномірне приправлення. Залиште квасолю в гарячій воді, накривши кришкою, на годину. Злийте воду та промийте квасолю, а потім продовжуйте готувати за улюбленим рецептом.

