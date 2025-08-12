На початку серпня погодні умови вже м’якші, тому молоді рослини краще вкорінюються

Серпень – цілком вдалий час для посіву огірків у відкритий ґрунт. Поки більшість грядок вже звільнилася від ранніх культур, можна скористатися нагодою та отримати додатковий, осінній урожай. Плоди, зібрані в цю пору, приємно хрусткі, зі свіжим, насиченим смаком, і тішитимуть до перших серйозних заморозків. Як посадити огірки у серпні, пише ТСН.

Як виростити огірки у відкритому ґрунті

На початку серпня погодні умови вже м’якші, тому молоді рослини краще вкорінюються і не потерпають від спеки. Зменшується активність шкідників, які були особливо докучливими на початку літа, що дозволяє обійтись без хімічних обробок. Посіяне до 10-15 серпня насіння дає урожай уже через 25-30 днів, цілком достатньо, щоб зібрати повноцінний осінній збір. Для посіву зручно використовувати гніздовий метод: у кожну лунку класти по 2-3 насінини, що сприяє кращому розвитку рослин.

Як виростити огірки у поліетиленових пакетах

Коли перші посадки огірків уже втрачають силу, а рослини хворіють або в'януть, на допомогу приходить ефективний і простий метод – вирощування у великих поліетиленових мішках. Такий підхід підходить навіть для маленьких ділянок або балконів.

Для «мобільної» грядки знадобиться щільний пакет об’ємом 40-50 літрів. У його дні слід зробити отвори для стоку води. На дно кладуть шар скошеної, частково перепрілої трави або компосту, далі трохи гною, а потім третину мішка наповнюють землею. Така багатошарова структура створює поживну базу, в якій корені огірків ростуть активно й отримують усе необхідне.

Насіння висівають прямо у мішок або висаджують туди розсаду. Потім землю добре зволожують, а пакет тимчасово накривають, це створює парниковий ефект, який допомагає рослинам швидко адаптуватися. У міру росту рослини землю досипають, стимулюючи утворення додаткових коренів уздовж стебла. Завдяки цьому рослина стає міцнішою, менш чутливою до коливань температури й дає більший врожай.