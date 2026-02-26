Існує простий спосіб, який дозволяє без зайвих зусиль і буквально за кілька хвилин отримати філе без кісток

Оселедець – популярна риба, але багато хто уникає її готувати через складнощі з видаленням кісток та хвоста. Існує простий спосіб, який дозволяє без зайвих зусиль і буквально за кілька хвилин отримати філе без кісток. УНІАН розповідає, як просто розібрати рибу.

Як швидко почистити оселедець?

Щоб процес був комфортним, візьміть пластикову обробну дошку, адже дерев’яна дошка сильніше вбирає запахи. Також переконайтеся в тому, що у вас є досить гострий ніж, паперові рушники та пінцет.