Оселедець буде без кісток всього за кілька хвилин: простий спосіб розібрати рибу
Існує простий спосіб, який дозволяє без зайвих зусиль і буквально за кілька хвилин отримати філе без кісток
Оселедець – популярна риба, але багато хто уникає її готувати через складнощі з видаленням кісток та хвоста. Існує простий спосіб, який дозволяє без зайвих зусиль і буквально за кілька хвилин отримати філе без кісток. УНІАН розповідає, як просто розібрати рибу.
Як швидко почистити оселедець?
Щоб процес був комфортним, візьміть пластикову обробну дошку, адже дерев’яна дошка сильніше вбирає запахи. Також переконайтеся в тому, що у вас є досить гострий ніж, паперові рушники та пінцет.
- Промийте рибу під проточною водою. Видаліть голову та нутрощі та знову промийте тушку.
- Зробіть надріз і витягніть плавник.
- Відокремте шкірку в місці надрізу і стягніть її з риби.
- Візьміть оселедець за хвіст однією рукою, а другою відокремте філе від ребер.
- Тримаючи хребет двома пальцями, знову відокремте залишки філе і дістаньте хребет.
- В кінці вам залишиться тільки дістати пінцетом всі дрібні кісточки, прибрати чорну плівку та нарізати філе зручним для вас чином.
