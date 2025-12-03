Є три типові ознаки: як вибрати оселедець з ікрою, а не з молоками
Існує кілька способів, як відрізнити самку від самця, і це можна зробити навіть візуально
Вибрати оселедець з ікрою, а не з молоками, можна, якщо звернути увагу на кілька характерних ознак. УНІАН розповідає, що саме вкаже на оселедець з ікрою.
На що звернути увагу перед покупкою?
Існує кілька способів відрізнити самку з ікрою від самця з молоками, і це можна зробити навіть візуально:
- Форма та положення носа. У самців ніс більш витягнутий та короткий, ніж у самок, у яких ніс коротший та кругліший.
- Спина та загальний вигляд тушки. У самців щільніша, велика та пружна спина, а черевце плоске. А у жіночих особин навпаки – спинка коротка, але довге і важке черево. Навпомацки воно м’яке і злегка провисає, тому що всередині може ховатися ікра.
- Рот. Якщо натиснути двома пальцями, то в самки рот відкриється у формі літери «О», а в самця нібито залишиться витягнутим у трубочку.
Тому щоб точно визначити, оселедець з ікрою чи молоками, потрібно оглянути рибу візуально і за можливості помацати пальцями.
