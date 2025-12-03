Існує кілька способів, як відрізнити самку від самця, і це можна зробити навіть візуально

Вибрати оселедець з ікрою, а не з молоками, можна, якщо звернути увагу на кілька характерних ознак. УНІАН розповідає, що саме вкаже на оселедець з ікрою.

На що звернути увагу перед покупкою?

Існує кілька способів відрізнити самку з ікрою від самця з молоками, і це можна зробити навіть візуально:

Форма та положення носа. У самців ніс більш витягнутий та короткий, ніж у самок, у яких ніс коротший та кругліший. Спина та загальний вигляд тушки. У самців щільніша, велика та пружна спина, а черевце плоске. А у жіночих особин навпаки – спинка коротка, але довге і важке черево. Навпомацки воно м’яке і злегка провисає, тому що всередині може ховатися ікра. Рот. Якщо натиснути двома пальцями, то в самки рот відкриється у формі літери «О», а в самця нібито залишиться витягнутим у трубочку.

Тому щоб точно визначити, оселедець з ікрою чи молоками, потрібно оглянути рибу візуально і за можливості помацати пальцями.