Для того щоб оселедець був смачним, спочатку треба взяти якісну морожену рибу

Приготувати слабосолоний оселедець можна швидко вдома, використавши лише два прості інгредієнти. News24 розповідає, як зробити це правильно.

Щоб оселедець був смачним, спочатку треба взяти якісну рибу. З поганої риби страва вийде не смачною, тому важливо приділити цьому увагу.

Оселедець потрібно почистити, витерти сухою серветкою, але не мити. Від води риба швидко зіпсується, а зайва волога не дасть філе просолитися рівномірно.

На одну рибину візьміть 1 столову ложку солі та 0,5 столової ложки цукру, та перемішайте. Добре натріть рибу, покладіть її на декілька годин у харчовий контейнер і поставте в холодильник.

А олію та цибулю варто додавати вже перед подачею, оскільки сік з цибулі може дати неприємну гіркоту, а олія просто завадить рівномірному просолу.