Щоб двірники не примерзали до скла, надягайте на них старі шкарпетки на ніч

Холодна пора року часто приносить водіям неприємні сюрпризи: автомобіль вкритий льодом, двірники примерзли до скла, а замок на дверях замерз. Здавалося б, ранок приречений на хаос, але кілька простих трюків допоможуть швидко впоратися з зимовими викликами та зберегти спокій. Про це пише Woman`sWorld.

Використовуйте старі шкарпетки для захисту двірників

Щоб двірники не примерзали до скла, надягайте на них старі шкарпетки на ніч. Вони створюють бар’єр між гумою та льодом, запобігаючи пошкодженню щіток і подряпинам на склі.

Зробіть фари яскравішими за допомогою зубної пасти

Зубна паста чудово справляється з нальотом на фарах. Нанесіть трохи пасти на м’яку тканину, круговими рухами протріть фари, а потім витріть насухо. Фари стануть чистішими, світло яскравішим, а видимість у темні зимові вечори значно покращиться.

Використовуйте теплу воду для швидкого розморожування замків

Ніколи не лийте гарячу воду на замки, це може пошкодити механізм. Краще скористатися теплою водою або спеціальними рідкими засобами для розморожування. Вони швидко розтоплять лід і дозволять відчинити двері без зайвих проблем.

Сіль і антилід для скла

Щоб лобове скло не замерзало швидко, перед снігопадом можна протерти його сумішшю води та невеликої кількості солі або скористатися готовим спреєм-антильодом. Це допомагає уникнути товстого шару льоду і економить час на ранковій підготовці авто.

Паркуйте авто правильно

Якщо є можливість, залишайте машину носом до сонця або під навісом. Так поверхня скла прогрівається швидше, а лід і сніг тануть значно легше. Навіть невелика зміна положення автомобіля допоможе зменшити зусилля на очищення.

Почистьте лід із лобового скла пластиковим шпателем

Якщо шкребка під рукою немає, на допомогу прийде пластиковий шпатель. Його твердий, але гладкий край дозволяє піднімати тонкий шар льоду, не залишаючи подряпин на склі. Також корисно мати кілька старих пластикових карток у бардачку, вони стануть відмінною альтернативою у непередбачених ситуаціях.

Підвищте зчеплення шин за допомогою котячого наповнювача

Лід на дорозі може застати зненацька, і шини часто буксують. Вихід простий: тримайте в багажнику невеликий пакет із піском, сіллю або котячим наповнювачем. Якщо авто застрягло, присипте трохи під колеса, це створить додаткове зчеплення і допоможе легко рушити. Цей простий лайфхак часто виручає в несподіваних ситуаціях.

Розтопіть замерзлі замки за допомогою антисептика для рук

Якщо замок замерз, спирт у дезінфікувальному засобі для рук швидко розтопить лід. Нанесіть невелику кількість на ключ, вставте його в замок і обережно поверніть. Після цього обов’язково витріть залишки засобу, щоб не пошкодити фарбу. Це економить час і допомагає швидко вирішити проблему на морозі.