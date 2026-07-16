Існують способи, які допомагають розморозити фарш швидше, не погіршуючи його смак і якість

Якщо до приготування обіду залишилося зовсім мало часу, а фарш ще заморожений, не варто намагатися прискорити процес розморожування гарячою водою. Існують способи, які допомагають розморозити фарш швидше, не погіршуючи його смак і якість. УНІАН розповідає, як швидко розморозити фарш.

Найбезпечніший спосіб

Якщо є достатньо часу, фарш рекомендують розморожувати в холодильнику. Там він поступово розморозиться приблизно за добу. Такий спосіб вважається найбезпечнішим, адже м’ясо зберігає колір і смак, а бактерії не так активно розмножуються.

Як швидко розморозити фарш у воді?

Якщо чекати немає можливості, фарш можна розморозити в холодній воді. При цьому важливо не виймати його з герметичної упаковки або пакета, щоб м’ясо не втратило поживні речовини.

Продукт занурюють саме в холодну воду, а не в гарячу воду. Гаряча вода не прискорює розмороження, бо зверху фарш відтає, а всередині залишиться мерзлим. Окрім цього у гарячій воді активно розморожуються бактерії.

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У воді фарш розморожується за годину, і з нього потрібно одразу ж готувати.

Також ви можете залишити м’ясо під струменем холодної проточної води – тоді для розморожування знадобиться 15–20 хвилин, але це економічно невигідний спосіб.

Як розморозити фарш в мікрохвильовці?

Ви також можете розморозити фарш у мікрохвильовці. Просто покладіть заморожене м’ясо в мікрохвильовку і включіть режим «Розморожування». Для розморожування знадобиться 3–5 хвилин, залежно від кількості фаршу. Важливо робити це імпульсно – тобто, кожні 30 секунд його перевертати, щоб фарш відтавав рівномірно. З розмороженого фаршу потрібно готувати відразу.