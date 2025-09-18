Перше, що потрібно пам’ятати, льон не любить віджим на високих обертах

Льон – чудова натуральна тканина, яку цінують за структуру, що дихає, та стильну текстуру. Але льон також має свої мінуси – він сильно мнеться та важко прасується. «Гармонія» розповідає, як легко попрасувати льон.

Перше, що потрібно пам’ятати, льон не любить віджим на високих обертах. І після такого висихання утворюють залами на тканині, які буде дуже важко вирівняти. Щоб полегшити прасування, варто використовувати низькі оберти або прання зовсім без віджиму.

Прасувати льон потрібно, коли він ще трохи вологий, тоді тканина швидко стане гладенькою. А щоб надовго зберегти доглянутий стан речей з льону, прасувати краще навиворіт.

Льон – дуже міцна тканина, яка витримує високі температури. Тому прасувати його можна при температурі 200°C, використовуючи функцію відпарювання. Головне – не пересушити виріб після прання. Але якщо так сталося, вам допоможе пульверизатор – достатньо обприскати виріб водою, а потім випрасувати. Також ви можете використовувати відпарювач, щоб випрасувати лляний одяг, адже він чудово впорається з цією задачею.