Уже через 2-3 тижні ваша цибуля буде готова до збору

Якщо ви хочете отримати свіжу зелену цибулю, не виходячи з дому, є простий спосіб виростити її всього за 2-3 тижні. Цей метод не вимагає великого досвіду або спеціальних умов, і підходить для будь-якої пори року. Все, що вам знадобиться – це кілька цибулин, тирса та трохи уваги. «Майстерня ідей» пише, як правильно виростити цибулю в тирсі на підвіконні.

Покрокова інструкція для вирощування цибулі в тирсі

Підготовка контейнера. Для початку виберіть невеликий контейнер чи ящик із низькими стінками. Це може бути спеціальний пластиковий ящик, коробка або навіть звичайний лоток. Дно контейнера застеліть плівкою або клейонкою, щоб уникнути витоку вологи. Потім на дно викладіть шар тирси товщиною 1-2 см. Це буде основа для цибулин.

Дезінфекція тирси. Перед тим, як почати посадку, полийте тирсу кип'ятком. Це допоможе не тільки зволожити субстрат, але й продезінфікує його, що важливо для запобігання розвитку хвороб та грибків.

Підготовка цибулин. Візьміть цибулини, зріжте з них верхівки, щоб вони швидше почали проростати. Важливо, щоб цибулини були схожими за розміром, це дозволить рівномірно розмістити їх у контейнері. Розміщуйте цибулини дном донизу, максимально щільно один до одного. Це забезпечить кращі умови для проростання.

Розміщення контейнера. Поставте контейнер на тепле місце з хорошим природним освітленням. Підвіконня – ідеальний варіант для цього. Важливо регулярно перевіряти вологість тирси, вона повинна бути вологою, але не мокрою, тому періодично злегка зволожуйте її водою.

Уже через 2-3 тижні ваша цибуля буде готова до збору. Весь процес залежить від температури повітря, рівня освітлення та регулярності поливу.