Мариновані огірки за цим рецептом можна приготувати всього за кілька хвилин. Вони виходять хрусткими, ароматними та мають приємний кисло-солодкий смак. Такий варіант підійде, коли потрібно швидко приготувати овочеву закуску. Рецепт Анни Скиби.

Інгредієнти Огірок 1 шт. Оцет яблучний 50 мл Вода 100 мл Сіль 1 ч. л. Куркума 1 ч. л. Цукор 1 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Помийте огірки та наріжте їх кільцями завтовшки приблизно 0,5 см. Крок 2 Візьміть велику глибоку миску та змішайте яблучний оцет, воду, сіль, куркуму і цукор. Добре перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися. Крок 3 Додайте нарізані огірки до маринаду та ретельно перемішайте, щоб усі шматочки рівномірно вкрилися рідиною. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Перекладіть огірки разом із маринадом у посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі. Крок 5 Готуйте огірки 5 хвилин на повній потужності. Крок 6 Дістаньте закуску з мікрохвильової печі та перемішайте. Подавайте огірки теплими або залиште їх охолонути.