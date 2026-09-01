Маринуємо огірки за 5 хвилин у мікрохвильовці: трендовий рецепт з тіктоку
Мариновані огірки за цим рецептом можна приготувати всього за кілька хвилин. Вони виходять хрусткими, ароматними та мають приємний кисло-солодкий смак. Такий варіант підійде, коли потрібно швидко приготувати овочеву закуску. Рецепт Анни Скиби.
Інгредієнти
|Огірок
|1 шт.
|Оцет яблучний
|50 мл
|Вода
|100 мл
|Сіль
|1 ч. л.
|Куркума
|1 ч. л.
|Цукор
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте огірки та наріжте їх кільцями завтовшки приблизно 0,5 см.
Крок 2
Візьміть велику глибоку миску та змішайте яблучний оцет, воду, сіль, куркуму і цукор. Добре перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.
Крок 3
Додайте нарізані огірки до маринаду та ретельно перемішайте, щоб усі шматочки рівномірно вкрилися рідиною.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Перекладіть огірки разом із маринадом у посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.
Крок 5
Готуйте огірки 5 хвилин на повній потужності.
Крок 6
Дістаньте закуску з мікрохвильової печі та перемішайте. Подавайте огірки теплими або залиште їх охолонути.