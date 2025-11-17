Щоб під зиму посіяти зелень, необхідно дочекатися стабільного похолодання та навіть заморозків

Посів кропу під зиму – це чудовий спосіб отримати рясну зелень без зайвих зусиль навесні. УНІАН розповів, як та коли правильно садити кріп під зиму.

Як сіяти кріп під зиму?

Щоб під зиму посіяти зелень, необхідно дочекатися стабільного похолодання та навіть заморозків. Найкраще це робити в листопаді та навіть грудні. Орієнтуйтеся на погодні умови – температура повітря має опустити до нуля, а на поверхні ґрунту – близько 2-4°C. Перший сніг також не буде на заваді – просто очистьте місце під грядки та сійте.

Проте окрім цього, важливо правильно вибрати місце. Воно має бути на відкритій місцевості, де навесні буде багато сонця.

Далі необхідно очистити землю від бур’янів, розпушити та внести перегній, компост або невелику кількість мінерального добрива. Зробіть борозенки глибиною близько двох сантиметрів. Але якщо земля вже підмерзла, то наберіть кілька відер ґрунту та залиште в теплому місці. Потім використовуйте його, щоб присипати насіння.