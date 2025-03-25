Щоб приготувати качине філе, вам потрібне якісне та свіже м’ясо

Качка – це страва, яку ми зазвичай готуємо для особливих випадків. Найпростіший і швидкий спосіб приготування – це обсмажити філе на сковороді. Шеф-кухар Володимир Ярославський розповів, як зробити м’ясо соковитим та не пересушити його.

Що потрібно для приготування качиного філе?

Щоб приготувати качине філе, вам потрібне якісне та свіже м’ясо. Ви можете купити свіжу качку та обробити її або можете взяти заморожене філе.

Також вам потрібен гострий ніж для того, щоб зробити поперечні розрізи на шкірі – але тільки надрізаючи шкіру, не дорізаючи до м’яса. Це робиться для того, щоб зайвий жир рівномірно висмажився в процесі приготуванні й ви отримали хрумку тонку шкірку.

Як правильно обсмажити качку?

Крок 1. Підготовка філе

Зробіть поперечні надрізи на шкірці, але не прорізайте м’ясо. Якщо шкіра надто товста, обріжте зайве.

Крок 2. Обсмажування на пательні

На холодну пательню покладіть філе шкіркою вниз. Готуйте на середньому вогні та доводимо до рум’яної скоринки – процес займає 6-7 хвилин.

Крок 3. Перевертаємо філе

Обсмажуємо до рум’яності з іншого боку, на жирі, що вже утворився. Це займає менше часу — від 1,5 до 2-х хвилин, можна ще просто поливати качку гарячим жиром.

Крок 4. Відпочинок

Відкладіть в тепле місце качку на 10 хвилин.

Крок 5. Останнє обсмажування

Перед подачею, ви можете знову обсмажити м’ясо, щоб отримати скоринку. Час обсмажування до 1 хвилини. Після цього варто залишити м’ясо ще на хвилинку постояти, щоб рівномірно розподілились соки, а потім розрізайте м’ясо навпіл та поливайте соусом.