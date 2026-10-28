Є простий кухонний лайфхак, який допоможе уникнути цих проблем

Смажена риба може стати чудовим варіантом обіду або вечері, проте її приготування нерідко супроводжується труднощами. Філе прилипає до пательні, розпадається під час перевертання, а після приготування доводиться відмивати сковорідку. Утім, є простий кухонний лайфхак, який допоможе уникнути цих проблем. Видання Pysznosci розповідає, як смажити рибу без проблем.

Як легко смажити рибу?

Для цього лайфхаку вам потрібен звичайний пергамент для випікання. Він створює тонкий захисний шар між продуктом та поверхнею сковорідки, завдяки чому філе не прилипатиме. Також цей метод полегшує перевертання риби та робить сковорідку практично чистою після приготування.

Спочатку виріжте аркуш за розміром дна пательні. Злегка змастіть його олією з обох боків і покладіть на сковорідку так, щоб папір не виступав за краї. Потім зверху викладіть підготовлене філе.

Рибу потрібно смажити на середньому вогні, не намагаючись постійно пересувати її лопаткою. Коли нижня сторона підрум’яниться, а м’ясо стане щільнішим, філе буде легше перевернути.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати