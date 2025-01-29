Кожні 20 хвилин відривайте очі від екрана комп'ютера і дивіться вдалечінь упродовж 20 секунд

Приблизно у 45 років кожен з нас матиме справу з пресбіопією, або віковою далекозорістю – природним порушення зору, при якому око повільно втрачає здатність швидко фокусуватися на близьких об'єктах. Лікар-гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець каже, що запобігти цьому не можна, але можна сповільнити цей процес. І радить, як це зробити.

«У молодому віці кришталик ока пружний і відносно еластичний, здатний змінювати свою довжину або форму за допомогою м'язів, які його оточують. З віком кришталик втрачає гнучкість, ущільнюється і вже не може так легко змінювати форму, щоб сфокусуватися на близьких зображеннях», – пояснює лікар.

За його словами, симптоми пресбіопії з'являються у більшості людей після 40 років. Поступово погіршується здатність читати або виконувати роботу із об’єктами, розташованими на близькій відстані. Найчастіше пресбіопія проявляється у швидкій втомлюваності очей, потребі в яскравішому освітленні при читанні, труднощах з читанням дрібного шрифту тощо.

«Наразі не існує способу запобігти пресбіопії. Однак призначене лікування, як очні краплі, окуляри для читання, допомагають зменшити симптоми. Існують також природні методи для покращення загального стану здоров'я очей», – твердить Олег Швець.

Сім простих кроків для поліпшення здоров’я очей

1. Збільшіть споживання вітамінів А, С та Е. Доведено: вітамін А захищає від нічної сліпоти, витончення рогівки та міопії (короткозорості). Він не сповільнює прогресування пресбіопії, але додавання до меню продуктів з вітаміном А поліпшує здоров'я очей. Цей вітамін міститься в темній листовій зелені(шпинат, капуста), а також в помаранчевих і жовтих овочах (солодка картопля, кабачки, болгарський перець, морква).

Вітамін С є антиоксидантом, який міститься в апельсинах, капусті, ківі та полуниці. Вітамін Е – жиророзчинний вітамін, яким багаті авокадо, насіння соняшника, гарбуз. Ці вітаміни здатні захистити зір та сповільнити прогресування певних вікових захворювань очей.

2. Споживайте продукти, багаті цинком. Цинк допомагає транспортувати вітамін А з печінки до сітківки ока. Його нестача погіршує здоров'я очей. Цинк міститься в устрицях, птиці, червоному м'ясі та багатьох видах риби.

3. Додайте до раціону продукти з лютеїном. Цей антиоксидант пов'язаний з покращенням здоров'я очей і зменшенням поширеності запальної патології. Його джерелами є капуста, горох, яєчний жовток і фісташки.

4. Споживайте більше Омега-3 жирних кислот. Вони допомагають організму боротися із запаленням. Їх споживання також пов'язане з покращенням здоров'я очей. Зокрема, можуть запобігти деяким видам вікової дегенерації очей. Джерелом Омега-3 жирних кислот є риба, горіхи та насіння.

5. Носіть сонцезахисні окуляри. Сонячні ультрафіолетові промені шкодять очам і підвищують ризик прогресування пресбіопії. А носіння сонцезахисних окулярів уповільнює її розвиток. Також слід одягати окуляри для захисту очей під час робіт, коли в очі можуть потрапити хімічні речовини, пил чи сміття.

6. Не куріть. Куріння пов'язане з широким спектром негативних наслідків для здоров'я, зокрема й очей. Відмова від куріння (якщо ви курите) зменшує ризик виникнення певних захворювань очей і покращує загальний стан їх здоров'я.

7. Робіть відпочинок для очей. Тривалий час, проведений за екраном комп’ютера або телефона, призводить до перенапруження очей. Тож навіть невеликі перерви є дуже корисними. Популярним є метод – 20 - 20. Впродовж дня відривайте очі від екрана кожні 20 хвилин і фокусуйте погляд на об'єкті, розташованому на відстані не менше 6 м протягом 20 секунд.

Хоч запобігти пресбіопії неможливо, та за допомогою простих методів, каже лікар, можна відтермінувати появу та прогресування проявів цього стану і якомога довше зберегти здоров’я очей.