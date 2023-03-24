Нещодавно представники Центру зору «Мегаоптика» повернулися з Мілану, де відвідали провідну світову виставку в індустрії окулярів – MIDO, а також отримали нагороду в номінації BeStore Innovation Awards. Її вручають найкращій оптиці світу за інноваційні підходи у роботі, фаховість та високий рівень клієнтського сервісу.

CEO Центру зору «Мегаоптика» Тарас Пронів розповів про топові світові оптичні компанії, які були представлені на виставці в Італії, про тренди, інноваційну концепцію роботи «Мегаоптики», а також про ідеї та плани.

CEO Центру зору «Мегаоптика» Тарас Пронів

Якою була мета вашої поїздки на MIDO?

Ми хотіли зрозуміти, що є на глобальному оптичному ринку, куди рухається світ і що потрібно нам, щоб розвиватися далі. Ми змогли поспілкуватися напряму з провідними виробниками окулярів та зробити в них замовлення персоналізовано для наших пацієнтів. Адже традиційно лінзи, оправи в Україну завозять гуртові дистриб’ютори. Вони ж обирають асортимент товарів, які потім представляють українським оптикам. Відповідно в нас звужений вибір. Ми ж знаємо запити й бажання наших пацієнтів, тож змогли побачити повний асортимент товарів від виробників і замовити те, що потрібно саме нам.

На MIDO ми познайомилися з новими продуктами, які невдовзі будуть на світовому ринку і які ми вже замовили для «Мегаоптики». Так, до прикладу, скоро матимемо найновішу продукцію від компанії Zeiss — окулярні лінзи, які будуть уповільнювати розвиток міопії (короткозорості). На виставці ми зрозуміли, що асортиментна політика «Мегаоптики» на 80% є ідеальною, досконалою. Хоча, звісно, маємо ще над чим працювати, щоб пропонувати пацієнтам більше і краще.

Якою є ідеальна асортиментна політика?

У Мегаоптиці представлені різні бренди, різні цінові категорії оправ, лінз.

«Для нашої концепції важливо мати асортимент «від і до». У цьому сила «Мегаоптики».

Коли почалася пандемія, повномасштабна війна, фешн-ніша впала в рази. Багато дистриб’юторів, які мали в портфелі фешн-бренди, перепрофілювалися на мідл, економ, загалом бюджетніші ТМ, бо зрозуміли, що попит на високі fashion-бренди значно менший. Відбулася переорієнтація цінностей. Зараз бачимо, що є запити на різні дизайни, цінові категорії, і нам важливо максимально задовольняти потреби та побажання кожного пацієнта. Це про асортиментну політику.

Хто є лідером на світовому ринку окулярів і які тренди вони задають?

На виставці ми більше цікавилися медично-технічною галуззю оптики, тому зупинюся на брендах, що її представляють. Топові компанії прагнуть стати більш людиноцентричними. Це досягається зокрема завдяки потужним новітнім технологіям. Наприклад, наш стратегічний партнер, компанія Silhouette, пропонує найлегші у світі оправи, найлегша з яких важить всього 1.8 г. Вони настільки зручні та комфортні, що в якийсь момент пацієнт не відчуває їх. Stepper наздоганяє Silhouette за правильністю та зручністю посадки, комфортом. Цей бренд розглядає окуляри як medical device (медичний пристрій). Компанія Zeiss – лідер серед технологій та інновацій в медицині. Це не тільки окулярні лінзи, це ще й діагностичні технології, це професійна оптика, яка використовується в телескопах, мікроскопах, фото- та відеокамерах. Свій вектор роботи з окулярними, контактними лінзами, оправами й діагностичним обладнанням вони називають vision care (турбота про зір).

Як «Мегаоптиці» вдалося перемогти в конкурсі на найпрестижнішій і найбільшій оптичній виставці у світі?

Світ вразила концепція нашої роботи, те, що ми пропонуємо пацієнтам. Ми не подібні на інших, бо традиційно, оптика – це торгівля. Ми вирішили, що оптика – це в першу чергу медичний центр, це діагностика.

«Центр зору «Мегаоптика» – це унікальний формат на ринку, це клініка зору та супермаркет окулярів».

Клініка зору охоплює діагностику та лікування офтальмологічних захворювань, а також професійну корекцію зору окулярами та контактними лінзами. Супермаркет окулярів – це про найбільший асортимент оправ в Україні в одному місці на будь-який смак та гаманець. Це гармонійне поєднання, де послуги доповнюють товари і навпаки.

У нас є кілька видів діагностики, які ми проводимо для наших пацієнтів:

експрес-діагностика,

професійна діагностика,

розширена,

діагностика для дітей.

На основі німецьких стандартів якості оптометрії ми розробили власну технологію, яка дозволяє нам контролювати кінцевий результат, щоб наші пацієнти отримували досконалий зір.

«Мегаоптика» пропонує кілька видів діагностики

Якщо говорити цифрами, у «Мегаоптиці» є близько 8 тисяч оправ, і це найбільший асортимент окулярів в Україні. 79 працівників виготовляють в місяць близько 1000 окулярів. 16 кабінетів дозволяють провести близько 2000 діагностик зору у місяць. Щоб досягти потужних результатів, ми працюємо щодня, без вихідних. Сім днів на тиждень пацієнти можуть отримати консультацію, пройти потрібну діагностику, отримати план лікування та підібрати індивідуальні окуляри чи контактні лінзи.

Клієнтський досвід у нас автоматизований – це наша перевага. Ми працюємо за попереднім записом, пацієнти – на сервісному обслуговуванні. Тому «Мегаоптика» – це не про спонтанне рішення перевірити зір. Ми допомагаємо бачити краще. Зір – це життя.

Чим ви надихаєтесь у своїй роботі?

«Мегаоптика» – це проєкт, який народився на стику багатьох ідей із різних галузей, різних країн. Щось ми запозичували з ринку медичних послуг. Наприклад, попередній запис на прийом на різні послуги.

Крім того, досвід Монобанку, провідних світових інтернет-магазинів надихає, підштовхує до думки: «А чому б не втілити провідні технологічні рішення в нашій ніші?». Наше ноу-хау – це консультаційна частина. Це те, що дозволяє не лише діагностувати проблему та її причини, але й максимально зрозуміло пояснити пацієнту, в чому проблема, якими способами її можна вирішити, скільки це коштує, скільки займе часу і т.д.

Ми запозичили певний досвід зі стоматологічної сфери. Наприклад, ідею з консиліумами, які ми проводимо для того, щоб знайти ідеальне рішення в складних випадках. Це зібрання наших провідних спеціалістів на чолі з медичним керівником.

Особисто я надихаюся щоденною роботою нашої команди. Працівники «Мегаоптики» – це великі професіонали кожен у своїй сфері, і нам є чого повчитися один в одного.

Які плани, вектори розвитку «Мегаоптики» на 2023 рік?

Дитячий зір – один із пріоритетів для нас у 2023 році. Зараз діти багато часу проводять онлайн, і ми бачимо, що через зорові навантаження у них катастрофа із зором. Їх треба рятувати. І ми можемо це робити. Ми хочемо давати якісні медичні девайси молодому поколінню, яке завтра буде будувати нашу державу, економіку.

Що означає для вас перемога на провідній виставці світу?

Ми пишаємось, що мали можливість на такому масштабному майданчику привернути увагу світової спільноти до України. Ми раді вкотре наголосити та підтвердити, що наша країна не здається, бізнес розвивається, а український народ є сильним, сміливим та прогресивним.

Нагорода BeStore Innovation Awards – це велика честь та водночас відповідальність для команди «Мегаоптики». Ми продовжуємо розвиватися і надалі, щоб у майбутньому допомогти ще більшій кількості українців бачити краще. Адже бачити – означає жити!