«Мегаоптика» здобула нагороду BeStore Innovation Awards, яку отримує краща оптика світу за інноваційність підходів у роботі, фаховість та рівень клієнтського сервісу. MIDO 2023 відбувалась у виставковому центрі Fiera Milano в Італії.

«Бути тут та представляти Україну – велика честь для нас. Цією перемогою ми хочемо зі сцени МIDО ще раз підкреслити, що українці – це дуже сильна, інноваційна та смілива нація. Отримати нагороду BeStore Innovation Awards і розгорнути прапор України на найвидатнішому світовому майданчику в галузі оптометрії та окулярів – новий статус та відповідальність для «​Мегаоптики». Ми, українці, вміємо будувати якісні компанії навіть у час, коли виборюємо право на свободу своєї держави. Дякуємо за цю можливість нашим захисникам та захисницям», – каже СЕО Центру зору «Мегаоптика» Тарас Пронів.

«Мегаоптика» здобула нагороду BeStore Innovation Awards

MIDO 2023 відбувалась у виставковому центрі Fiera Milano в Італії

У 2023 році виставка MIDO об’єднала десятки тисяч професіоналів з усього світу, які зібралися, щоб представити нові ідеї, поділитися останніми інноваціями галузі та налагодити нові бізнес-партнерства.

«Ми надзвичайно задоволені кількістю людей, які відвідали подію, та її успіхом. MIDO є орієнтиром для сектору окулярів і тому має важливе значення для галузі. Коли ви входите в один із павільйонів, то одразу потрапляєте в атмосферу великого ентузіазму, відкриваєте для себе багато брендів, відчуваєте унікальну атмосферу та маєте можливість зустрітися із всесвітньо відомими особистостями цієї сфери», — прокоментував президент MIDO Джованні Віталоні.

Центр зору «Мегаоптика» на ринку лише три роки, проте об'єднав команду професіоналів з двадцятирічним досвідом в галузі оптометрії та офтальмології. Він має унікальний формат роботи – в одному просторі поєднані розширена діагностика зору, лікування офтальмологічних захворювань та справжній супермаркет з найбільшим в Україні асортиментом окулярних оправ.

Центр зору «Мегаоптика» об'єднав команду професіоналів з двадцятирічним досвідом в галузі оптометрії та офтальмології