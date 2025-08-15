Цей метод чудово підійде для натуральних тканин

Під час першого прання нового одягу результат може бути справжньою несподіванкою – вода забарвлюється, а інші речі набувають непередбачуваних відтінків. Проте цього можна уникнути. Radio Cub розповідає, як «закріпити» колір на нових речах.

Щоб зупинити линяння, варто використати звичайну кухонну сіль. Вона діє як природний закріплювач – її кристали ущільнюють структуру волокон та «запечатують» барвник. У результаті колір не буде активно вимиватися під час прання.

Цей метод чудово підійде для натуральних тканин: бавовни, льону, віскози. А ось з вовною та шовком треба бути обережнішими, щоб не пошкодити делікатні волокна.

Як використовувати сіль?

У великій мисці розчиніть 400-500 грам кам’яної солі у холодній воді. Для ніжних тканин краще використовувати всього 1 склянку солі. Замочіть у розчині річ на 8-10 годин, але для вовни та шовку вистачить 2-4 годин). Відтисніть річ без полоскання. Це потрібно, щоб сіль продовжувала працювати під час основного прання. Киньте річ у барабан або відсік для порошку 1 столову ложку солі. А далі просто увімкніть пралку та використовуйте звичний режим.

Цей метод ідеально підійде для дитячого одягу та речей, що належать людям з чутливою шкірою. Адже сіль гіпоалергенна та безпечна, на відміну від хімічних закріплювачів, які можуть викликати подразнення.