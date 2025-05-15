Правильна пересадка допомагає фіалці ожити і зацвісти знову

Якщо ваша фіалка вже давно не радує пишним цвітінням, це може бути сигналом, що настав час для пересадки. Ця процедура не лише омолодить рослину, а й стимулює її до активного росту та рясного цвітіння. Правильна пересадка допомагає уникнути застою води, покращує аерацію коренів і забезпечує рослину необхідними поживними речовинами. Як це зробити, пише Lady.

Підготовка до пересадки фіалки

Обережно вийміть рослину з горщика, тримайте стебло біля основи і обережно витягніть кореневу систему. Якщо горщик пластиковий, можна злегка стиснути його боки, щоб полегшити процес.

Огляньте корені. Видаліть всі пошкоджені, хворі або загнилі корені, використовуючи стерильний інструмент. Це запобігатиме поширенню хвороб.

Оновіть ґрунт. Виберіть спеціальний ґрунт для фіалок або змішайте рівні частини торфу, перліту та вермикуліту. Це забезпечить гарну аерацію та дренаж.

Процес пересадки

На дно нового горщика покладіть дренажний шар (керамзит або дрібний гравій) висотою 1-2 см. Це запобігає застою води та гниттю коренів. Розмістіть фіалку рівно в центрі горщика. Засипте кореневу систему підготовленим ґрунтом, залишаючи шийку кореня на рівні поверхні ґрунту. Після посадки обережно полийте рослину теплою відстояною водою.

Догляд після пересадки

Вологість. Для зменшення стресу після пересадки накрийте рослину прозорим пакетом або пластиковим ковпачком, створюючи тепличний ефект. Це допоможе зберегти вологу та сприятиме швидшому вкоріненню.

Освітлення. Розмістіть фіалку в місці з яскравим, але розсіяним світлом. Уникайте прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки листя.

Полив. Поливайте рослину, коли верхній шар ґрунту висохне. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури.

Підживлення. Почніть підживлювати фіалку через 4-6 тижнів після пересадки, використовуючи спеціальні добрива для фіалок.