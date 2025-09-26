Щоб уникнути протягів та втрати тепла, можна застосувати кілька ефективних засобів

Вхідні двері – одна з найвразливіших точок тепловтрат у будинку чи квартирі. Щоб уникнути протягів та втрати тепла, можна застосувати кілька ефективних засобів. УНІАН розповідає, як це зробити правильно.

Варіанти утеплення дверей

Експерти виокремлюють три ключові методи:

Оббивка полотна утеплювачем. Герметизація тріщин та отворів герметиком. Доповнення дверної коробки ущільнювачем.

Хоча вата – найнадійніший варіант, яким можна утеплити двері, він має свої мінуси: швидко вбирає вологу, що призводить до обмерзання та поширення грибка. Саме тому замість вати краще використовувати якийсь довговічніший утеплювач:

Поролон – практичний, але безсилий перед вологою, тому міняти його потрібно кожні 2-3 роки. Пінопласт – легкий та дешевий матеріал, можна нарізати смужками потрібного розміру. Пінополіуретан – дорогий утеплювач, який відмінно закриває всі тріщини та водонепроникний, а також має високий рівень стійкості до хімічного впливу. Мінеральна вата – м’який матеріал, екологічний, не пропускає холод, не схильний до займання, проте з часом може збиватися під вагою дверей.

Як утеплити металеві двері?

Металеві конструкції часто складаються з двох пластин, між якими знаходиться якась сировина, наприклад, картон. Щоб утеплити двері, вам потрібно заповнити цей простір наповнювачем.

Зніміть двері з петель, приберіть всі накладні частини (вічко, замок і все інше). Демонтуйте одне з полотен дверей або зніміть обшивку, а потім виріжте полотно. Заповніть порожнечі всередині наповнювачем. Щілини між шматочками матеріалу краще заповнювати монтажною піною, тоді в кінці вам залишиться тільки повернути полотно на місце та прикрутити назад всі інші елементи.

Як утеплити дерев’яні двері?

Тут теж є свої нюанси, адже дерев’яні двері можуть бути подвійними та одинарними. Якщо ваші двері подвійні, то утеплюйте їх за аналогією з попередньою інструкцією. Але якщо ваші двері складаються з одного полотна, то ви можете оббити їх поролоном, а зверху додати шар дермантину.