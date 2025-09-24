Зовнішнє утеплення вибирають через незначну вартість матеріалу, відмінне енергоощадження та створення естетичного та міцного фасаду

Правильне утеплення будинку допомагає зберегти тепло взимку, а також заощадити рахунки за комунальні послуги. Робити це можна як зовні, так і зсередини, і кожен варіант має свої особливості, переваги та обмеження. Altep розповідає, чим відрізняється утеплення зовні та зсередини.

Зовнішнє утеплення

Зовнішнє утеплення вибирають через незначну вартість матеріалів, відмінне енергоощадження та створення естетичного та міцного фасаду. Також такий тип утеплення створює ефект термоса, завдяки чому повітря в приміщенні влітку буде повільніше нагріватися, а взимку – остигати. Окрім цього, утеплення зовні обирають через те, що площа приміщення всередині залишається незмінною.

Проте у цього методу є вагомий недолік – висока складність і відповідно вартість роботи.

Серед матеріалів для утеплення зовні використовують пінополістирол і його екструдований варіант, пінополіуретан, кам’яну та базальтову вату, ековату та спінений поліуретан. Кожен з них має свої сильні сторони: одні відзначаються міцністю та довговічністю, інші – стійкістю до вологи та утворення грибка. Проте майже всі види матеріалу потребують правильного професійного монтажу, щоб уникнути пошкоджень.

Внутрішнє утеплення

Утеплення будинку зсередини проводиться рідше, зазвичай у випадках, коли неможливо працювати з фасадом через розташування стін чи правила забудови.

Такий спосіб має свої мінуси: зменшує площу кімнати, створює ризик появи вологи та утворення грибка на стінах, якщо неправильно провести монтаж утеплювача. Щоб уникнути проблем, важливо захистити матеріал від конденсату та продумати надійну вентиляцію в приміщенні. Крім того, для виконання монтажу потрібно ретельно підготувати кімнату – винести або захистити меблі. А всі роботи з утеплення не варто робити самостійно.

Для утеплення всередині використовують пінопласт, екструдований пінополістирол, мінеральну вату та скловату. Деякі матеріали доступні та ефективні, але кожен потребує певних умов: пінопласт – якісної вентиляції, мінеральна вата – захисту від вологи, використання гідроізоляції, скловата – використання захисних конструкцій та захисного костюма під час монтажу.