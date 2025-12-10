Наразі існує багато засобів для захисту труб, але експерти рекомендують перевірені варіанти

З настанням холодів важливо подбати про зовнішні та напіввідкриті труби – інакше вода в них може замерзнути, розширитись і спричинити розриви, затоплення або дорогий ремонт. Martha Stewart розповідає, як правильно утеплити зовнішні труби цієї зими.

Чому ізоляція труб важливіша, ніж ви думаєте?

Коли температура падає, вода всередині труб може замерзнути, розширитися та спричинити тріщини. І після розморожування ці тріщини можуть вивільняти занадто багато води. Витік води може зіпсувати гіпсокартон, деформувати підлогу, пошкодити ізоляцію та навіть особисті речі. І ліквідація цих наслідків може коштувати дуже багато.

А належна ізоляція труб допомагає запобігти замерзанню труб за низьких температур і може врятувати вас від дорогого ремонту.

Матеріали для утеплення труб

Наразі існує багато засобів для захисту труб, але експерти рекомендують перевірені варіанти:

Піна для труб – надійно захищатиме від холоду та легка у монтажі. Термострічка або кабель – підійдуть для особливо вразливих труб. Пінопласт, гума або скловолокно – універсальні матеріали, які легко купити у будівельних магазинах.

Поради професіоналів