Для салатів м’ясо можна варити без овочів та спецій, а сіль додавати в кінці

Яловичина – корисне та ароматне м’ясо, але через свою жорсткість потребує правильного підходу до приготування. Щоб вона була м’якою та соковитою, важливо не лише обрати якісний шматок, а й дотримуватися певних правил варіння. УНІАН розповідає, як зробити яловичину м’якою та смачною.

Як підготувати яловичину перед варінням?

Починати потрібно з вибору та підготовки яловичини: м’ясо має мати рівномірний колір, без темних чи зеленуватих плям, а жир на м’ясі повинен бути не жовтого, а білого кольору. Якщо м’ясо заморожене, його потрібно повністю розморозити. Для цього яловичину варто поставити в холодильник на 5-6 годин.

Як варити яловичину?

Яловичину викладіть в каструлю, залийте холодною водою та поставте на невеликий вогонь. Після закипання з м’яса потрібно кілька разів зняти пінку, а потім накрити каструлю кришкою.

Якщо ви готуєте бульйон, беріть м’ясо на кістці та додайте овочі (моркву, цибулю, селеру) і спеції. Овочі наситять бульйон приємним овочевим смаком та розм’якшать м’ясо. Лавровий лист слід класти ближче до завершення, щоб він не додав гіркоти.

Для салатів м’ясо можна варити без овочів та спецій, а сіль додавати в кінці. М’ясо для варіння в такому випадку можна нарізати великими шматочками.

Якщо ви варите яловичину на суп або борщ, використовуйте другий бульйон, щоб суп не був каламутним. Перший слід вилити після закипання і потім налити чисту прохолодну воду. З другого бульйону також потрібно зняти піну.

Скільки вариться яловичина?

Якщо яловичину варити одним цілим шматком, то на повне приготування знадобиться 2-2,5 години. Нарізане невеликими шматочками м’ясо звариться за 1,5 години.