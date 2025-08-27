У випадку масової навали ос іноді доводиться застосовувати більш радикальні методи

Серпень – період дозрівання винограду, але саме в цей час зростає ризик втратити врожай через нашестя ос. Ці комахи активно пошкоджують ягоди, сприяючи розвитку гнилі і роблячи цілі грона непридатними до вживання. Як уникнути збитків, пише «Флористікс».

Захист у період дозрівання винограду

Коли з’являються перші стиглі ягоди, потрібно діяти швидко. Стандартні пастки із солодкою рідиною не завжди ефективні проти ос, тому рекомендується використання інсектицидних приманок.

Один із варіантів – часточки кавуна, оброблені розчином «Актари» з додаванням меду. Така суміш приваблює ос, і вони споживають отруту, приносячи її також у гніздо. Розчин слід оновлювати, коли він підсихає.

Екстрене втручання

У випадку масової навали ос іноді доводиться застосовувати більш радикальні методи. Наприклад, при великій кількості пошкоджених ягід допустимо точкове обприскування кущів концентрованим інсектицидним розчином. Проте такий спосіб варто використовувати лише в критичних ситуаціях і після збору пошкодженого врожаю.

Механічний захист

Найнадійнішим методом захисту грона, особливо в екологічному господарстві, є використання спеціальних сітчастих мішечків. Вони бувають різних розмірів і не лише захищають від ос, а й запобігають атакам птахів. Подібні мішечки можна придбати або виготовити самостійно.