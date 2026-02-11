Звертайте увагу не лише на смак, а й на текстуру та точку димлення масла чи олії

Вибір олії для запікання – це не дрібниця, якщо ви хочете отримати золотисту та хрустку картоплю. Take Out розповідає, як вибрати олію для запеченої картоплі.

Тара Бенч, авторка кулінарних книг та блогерка, радить звертати увагу не лише на смак, а й на текстуру та температуру димлення масла чи олії, бо саме це впливає на те, як картопля підрум’яниться та хрустітиме в духовці.

«Нейтральна олія з високою температурою димлення, така як канола або авокадова олія, добре покриває картоплю і допомагає їй швидше стати хрусткою в гарячій духовці», – розповідає вона.

Нейтральна олія гарантує, що природний смак картоплі не зміниться, а висока точка димлення означає, що вам не доведеться провітрювати кухню від гару, коли ви закінчите готувати.

«Моя улюблена олія для запікання картоплі – це високоякісна оливкова олія. Вона додає трохи смаку і може готуватися при температурі 204 ℃», – додає Тара Бенч.

Слідкуйте за температурою димлення

Які властивості можуть зробити олію непридатною для смаження картоплі? Бенч радить звертати увагу на температуру димлення певної олії або жиру, тобто температуру, при якій вони починають диміти та горіти.

«Не використовуйте масло, смалець або навіть деякі делікатні оливкові олії екстра-класу. Всі вони мають низьку температуру димлення і розпадаються та псуються, перш ніж встигають надати хрустку скоринку», – зазначає блогерка.

Однак існують способи використовувати жири з низькою температурою димлення під час запікання картоплі.

«Якщо ви хочете додати олію з низькою температурою димлення, змішайте її з нейтральною олією з високою температурою димлення», – радить експертка.