На перший погляд, голуби можуть здаватися нешкідливими мешканцями саду. Однак варто їм оселитися на ділянці, як проблем стає дедалі більше. Ці птахи не лише скльовують молоді рослини та насіння, а й залишають після себе бруд, який важко прибрати. Повністю захистити сад від їхньої присутності складно, однак існує простий і доступний спосіб, який дозволяє ефективно відлякати голубів. Про нього пише Еxpress.

Почнемо з профілактики

За словами експертів, голубів найбільше приваблює їжа. Вони живляться насінням, харчовими залишками, комахами і часто прилітають до годівниць, особливо відкритих. Тож садівники рекомендують не залишати у відкритому доступі легкі джерела їжі: слід використовувати годівниці, до яких мають доступ лише дрібні птахи, закривати контейнери з кормом і регулярно прибирати залишки. Також важливо утримувати ділянку в чистоті, щоб не привертати увагу небажаних гостей.

Природні інстинкти голубів допоможуть у боротьбі з ними

Голуби від природи дуже обережні. Вони уникають всього незвичного, особливо якщо обʼєкт рухається або блищить на сонці. Саме тому ефективними є візуальні відлякувачі, які створюють ілюзію небезпеки. До таких засобів належать фальшиві хижаки (наприклад, декоративні сови), сітки, дзеркальця, а також сильні запахи, які не подобаються птахам.

Простий спосіб: використання старих дисків

Одним із найдоступніших і при цьому ефективних методів є підвішування старих компакт-дисків у саду. Їхні блискучі поверхні відбивають сонячне світло, а самі диски коливаються на вітрі, створюючи враження руху. Для голубів це може виглядати як наявність хижака або іншої загрози, і вони уникають таких ділянок.

Цей простий візуальний ефект справді змушує птахів триматися якомога далі від місць, де розміщено диски. Їх можна повісити біля рослин, пташиних годівниць або інших улюблених місць збору птахів.