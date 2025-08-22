Позбутися мух в домі можна за допомогою натуральних трав

Відчинені вікна і свіже повітря в домі влітку нерідко супроводжується появою настирливих мух. Замість використання хімічних засобів для їх відлякування все більше людей шукають безпечні й природні способи боротьби з комахами. Одним із таких рішень є використання ароматичних рослин. Детально про них пише Еxpress.

Базилік

Його листя виділяє землистий аромат, який неприємний для мух та інших дрібних шкідників. Для кращого ефекту варто іноді злегка потерти листя, особливо коли вікна відчинені, щоб аромат поширювався швидше.

Лаванда

Ця рослина відома своїми заспокійливими властивостями, однак вона також ефективно відлякує міль та інших шкідників. Після завершення цвітіння її квіти можна висушити і зробити з них ароматичні пакетики. Їх розміщують у шафах або між речами, наприклад у скринях із білизною чи шкарпетками. Лаванда має м’який запах, який не подобається багатьом комахам, тож це ще один спосіб природного захисту без шкоди для здоров’я.

Меліса

Меліса, або лимонна м’ята, є ще одним природним засобом боротьби з комахами. Її лимонний аромат не до вподоби мухам та іншим літаючим шкідникам. Щоб рослина краще виконувала свою функцію, іноді достатньо просто потрясти або потерти її листя. Меліса підходить для вирощування в кімнатних умовах і добре почувається як декоративна зелень на підвіконні.

М’ята

М’ята теж має сильний аромат, який приваблює людину, але відлякує мух. Ця рослина проста у догляді, добре росте в горщиках і може бути корисною не лише на кухні, а й у будь-якому іншому приміщенні. Регулярний полив і обрізання пагонів допоможуть зберегти її у доброму стані. Як тільки мухи відчувають запах м’яти, вони уникають місць, де вона росте.