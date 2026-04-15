Звичайна сіль може допомогти очистити термос від чайного нальоту

З часом у термосі з’являється неприємний запах і темний наліт, особливо після чаю чи кави. Втім, позбутися цих проблем можна простими способами. УНІАН розповідає, як почистити термос від нальоту і запаху.

Як відмити термос?

Це один з найпростіших способів. Для цього в термос насипте 5 столових ложок соди і додайте 500 мілілітрів окропу. Залежно від обсягу термоса кількість засобу потрібно збільшити. Залиште содовий розчин на 3–4 години або на ніч. Вранці добре промийте термос під проточною водою.

Також не варто забувати і про кришку. Її можна або прокип’ятити, або теж замочити в содовому розчині і залишити до повного охолодження води.

Як прибрати чайний наліт?

Звичайна сіль може допомогти очистити термос від чайного нальоту. Візьміть 4–5 столових ложок кам’яної солі і додайте 1 літр окропу. Залиште розчин в термосі до повного охолодження. Пробку при цьому можна не закручувати. Достатньо замочити її в такому ж розчині в звичайній мисці або тарілці.

Як очистити металевий термос всередині?

Щоб очистити металевий термос використайте звичайну оцтову кислоту. Необхідно додати 3 столові ложки оцту та 500 мілілітрів теплої води. Залийте розчин у термос до верху, закрийте пробкою і залиште на ніч. Але цей метод підійде лише для металевих термосів.