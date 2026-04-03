Відбитки пальців з’являються навіть на чистих поверхнях, адже шкіра постійно виділяє природний жир. Саме він залишає помітні сліди на меблях, техніці чи склі, однак позбутися їх можна простими способами без спеціальної хімії. УНІАН розповідає, як швидко позбутися відбитків пальців.

Як відмити відбитки пальців?

Для початку добре протріть відбитки вологою серветкою, після чого одразу ж насухо витріть поверхню тканиною, щоб не залишились розводи уже від вологої серветки. Важливо, щоб серветки не містили зволожувальний крем – він залишиться на поверхні, і вам доведеться ще раз очищати поверхню.

Якщо цей спосіб не спрацював, спробуйте використати мильний розчин. Для нього розчиніть у воді засіб для миття посуду або господарське мило. Нанесіть на поверхню м’якою губкою. Якщо є старі плями, нанесіть на них більшу кількість розчину або попередньо обприскайте їх з розпилювача. Видаліть мильний розчин за допомогою гігроскопічної серветки для кухні – не розтирайте, а пройдіться по поверхні, умовно розділивши її на смужки. Після кожного проходу виполіскуйте і добре віджимайте серветку. У кінці протріть поверхню насухо тканиною з мікрофібри або іншою сухою тканиною.

Для глянцевих меблів краще використовувати спеціальні засоби, вони добре видаляють не тільки відбитки пальців, а й інші забруднення. Після очищення рекомендується нанести поліроль, щоб захистити поверхню від нових забруднень.