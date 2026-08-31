Отриману після реакції рідину не потрібно виливати під рослини в нерозбавленому вигляді

Яєчна шкаралупа містить кальцій, тому її часто використовують у догляді за рослинами. Проте просто подрібнена шкаралупа розкладається повільно, і рослини не можуть швидко отримати з неї поживний елемент. Додавання оцту змінює ситуацію, адже між кислотою та карбонатом кальцію відбувається хімічна реакція. Як використати таке підживлення, пише NV.

Що відбувається зі шкаралупою та оцтом

Основна частина шкаралупи складається з карбонату кальцію. У воді він розчиняється погано, тому звичайна шкаралупа не є швидкодійним джерелом кальцію.

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Коли на неї потрапляє оцтова кислота, починається реакція з виділенням вуглекислого газу. Саме тому суміш активно шипить і піниться. Частина кальцію переходить у розчинну форму, зокрема утворюється ацетат кальцію.

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Це і є головна причина, чому городники використовують поєднання шкаралупи та оцту як основу для кальцієвого підживлення.

Для яких рослин може знадобитися кальцій

Кальцій потрібен рослинам для формування клітинних стінок, розвитку кореневої системи та молодих тканин. Особливо часто про нього згадують під час вирощування томатів і перцю.

Однак додавати кальцій до ґрунту без потреби не варто. Якщо рослина отримує достатньо цього елемента, додаткове підживлення не обов’язково дасть помітний результат.

Чи допоможе суміш від вершинної гнилі

Вершинна гниль томатів і перцю проявляється у вигляді темних плям на нижній частині плодів. Її часто пов’язують із дефіцитом кальцію, але причина може бути зовсім в іншому.

Навіть якщо кальцію в ґрунті достатньо, рослина може не доставляти його до плодів через нестачу води. Тривале пересихання ґрунту, нерегулярний полив і різкі зміни вологості порушують надходження кальцію до тканин.

Тому при появі вершинної гнилі насамперед варто налагодити рівномірний полив. Саме стабільна вологість ґрунту часто має вирішальне значення.

Як приготувати підживлення зі шкаралупи

Спочатку добре промийте яєчну шкаралупу та повністю висушіть її. Потім подрібніть якомога дрібніше, так реакція з оцтом відбуватиметься ефективніше.

Перекладіть шкаралупу в скляну ємність і поступово додавайте оцет. Не вливайте всю рідину одразу, оскільки суміш почне активно пінитися та виділяти вуглекислий газ.

Не закривайте ємність герметично під час реакції. Дочекайтеся, поки активне шипіння припиниться, після чого отриману рідину можна використовувати як основу для підживлення.

Перед внесенням обов’язково розбавте її водою. Концентрацію підбирайте обережно, адже вона залежить від кількості шкаралупи, об’єму та концентрації оцту.

Чому не варто використовувати концентрат

Отриману після реакції рідину не потрібно виливати під рослини в нерозбавленому вигляді. Надмірна концентрація може нашкодити кореневій системі та порушити властивості ґрунту.

Також не варто сприймати таке підживлення як універсальний засіб. Рослинам потрібен цілий комплекс поживних речовин, зокрема азот, фосфор, калій, магній та інші елементи.

Якщо культури нормально ростуть і не мають ознак дефіциту кальцію, додаткове підживлення може бути непотрібним.