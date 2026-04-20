Існують прості альтернативи, які також допоможуть пом’якшити вашу тканину

Якщо під рукою немає кондиціонера, ви все ще можете зробити тканину м’якою і приємною на дотик. УНІАН розповідає, що можна залити замість кондиціонера і отримати той же результат.

Що додати при полосканні білизни замість кондиціонера?

Харчова сода

Цей компонент має пом’якшувальні і очисні властивості, тому відмінно підійде як альтернатива кондиціонера. Потрібно взяти 100 мілілітрів води та розбавити в них 1,5 чайної ложки соди, а також додати кілька крапель ефірної олії.

Оцет

Якщо вам потрібно позбутися від старих плям та пом’якшити тканину – спробуйте використати оцет. Додайте у відсік для кондиціонера 50-100 мілілітрів оцту і кілька крапель ефірної олії. За бажанням, ви можете запустити процес полоскання речей повторно, щоб запах був менш вираженим.

Сіль

Звичайна кухонна сіль також допомагає зробити білизну м’якшою, як і сіль. Під час прання насипте у відсік для порошку 1-2 чайні ложки солі і кілька крапель ефірного пасла. Такий спосіб підходить навіть для щільних тканин, наприклад рушників або халатів.