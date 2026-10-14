Для ефективного очищення знадобляться прості компоненти, які є мажйе в кожному домі

Кухонні рушники швидко вбирають жир, залишки соусів, чаю та кави. Тому з часом на тканині з’являються стійкі плями, вона втрачає свіжість і може набувати неприємного запаху. Проте повернути рушникам чистоту можна без дорогих засобів. ТСН розповідає, як очистити старі кухонні рушники від бруду.

Який розчин допоможе повернути чистоту?

Для ефективного очищення знадобляться прості компоненти, які є майже в кожному домі:

Гаряча вода – 2 літри. Кисневий відбілювач – 1 столова ложка. Пральний порошок або гель – 1 столова ложка. Засіб для миття посуду – 1 чайна ложка.

Усі ці інгредієнти потрібно добре перемішати до повного розчинення. Після цього занурити рушники в отриманий розчин приблизно на 15 хвилин/

Що робити після замочування?

Після закінчення часу рушники потрібно злегка потерти руками в місцях найбільшого забруднення. Якщо плями дуже старі, можна скористатися м’якою щіткою.

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Потім тканину виперіть у пральній машині відповідно до рекомендацій виробника. Рушники добре прополощіть і висушіть на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.