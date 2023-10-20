На кожному етапі вирівнювання стін необхідно дочекатися, поки повністю висохне попередній шар

Кожен власник житла, що зважився на ремонт, стикався з проблемою нерівних стін. На жаль, коли поверхня не ідеальна, будь-яке декоративне покриття, навіть найдорожче, не зможе компенсувати цей недолік. Як вирівняти стіни самостійно, розповідає W2Studio.

Підготовка поверхні до вирівнювання

Спершу потрібно видалити зі стіни все зайве. За допомогою шпателя зчищаємо залишки старої обробки: шпалери, фарбу, розкришуємо цемент між цеглинами, волокна скловати, пил і бруд. Відбиваємо всі нерівності, розшиваємо наявні тріщини. Якщо є якісь великі виступи, які відчутно заважають, то видаляємо їх за допомогою молотка або перфоратора.

На стіні вже є шар штукатурки. Чи потрібно його видаляти? Це питання вирішується простою перевіркою. Акуратно простукаєте стіну. Якщо звук всюди глухий і однаковий, то старий шар надійний. Якщо звук буде нерівномірний або дзвінкий в деяких ділянках стіни, то в штукатурці є порожнечі і вона відійшла від стіни. Від такої обробки краще позбутися. У подальшому ситуація тільки погіршиться. Найоптимальнішим варіантом буде видалити всю попередню обробку аж до підстави стін.

Вибір способу вирівнювання

«Мокре вирівнювання»

Цей спосіб заснований на використанні адгезивних властивостей штукатурки або шпаклівки.

Переваги цього методу:

універсальне покриття, підходить під будь-які оздоблювальні матеріали і не вимагає додаткових ремонтних робіт;

термін служби не менше 25 років;

стійке до механічних і хімічних впливів;

підходить для вирівнювання стін в приміщеннях з різкими перепадами температури і вологості;

не боїться вертикальних навантажень у вигляді полиць і шаф.

Hедоліки:

робота передбачає бруд і пил;

більш трудомістка і тривала за часом, ніж «сухе вирівнювання»;

майстер повинен володіти достатнім досвідом роботи;

вага вирівнюючого шару може значно обтяжувати стіни;

при значних перепадах поверхні буде велика витрата матеріалу.

«Сухе вирівнювання»

Заснований на застосуванні гіпсокартону і фанери як вирівнювального матеріалу. До стіни кріпиться двома способами: або листи матеріалу приклеюються до основи спеціальним клеєм, або зводиться спеціальна каркасна конструкція, до якої і фіксуються самі листи.

Плюси методу:

при «сухих способах» підстава і вирівнювальний шар не стикаються, обробка стін під це покриття може бути мінімальною;

листи легкі за масою, швидкі в монтажі, не вимагає спеціальної підготовки майстра;

відмінна шумоізоляція, при необхідності такі стіни можна утеплити;

еластичний, здатний втілити будь-які задуми дизайнера інтер’єру;

менше пилу і бруду, не потрібно чекати висихання шару;

при значних перепадах поверхні економічніший.

Недолік «сухого способу»:

витрати дорогоцінних сантиметрів простору при зведенні конструкцій;

необхідна фінішна обробка;

каркас не витримує великих механічних навантажень, це питання можна вирішити додатковим зміцненням;

перед роботою необхідно перевіряти маркування, тільки спеціальний гіпсокартон підійде для приміщень з підвищеною вологістю.

Спосіб вирівнювання багато в чому залежить від типу стін. Знаючи особливості кожного матеріалу, призначення приміщення і бюджету домовласника можна чітко визначити, яким способом краще вирівняти стіни.

Послідовність робіт з вирівнювання стін на прикладі штукатурки

Одним з найбільш поширених способів вирівнювання стін своїми руками є застосування «мокрого» способу.

1. Великі порожнечі, розшиті тріщини попередньо закладаємо. Після цього потрібно дочекатися повного висихання розчину в цих місцях. Якщо вирівнюють поверхню занадто гладка, то необхідно зробити на ній регулярні насічки зубилом.

2. Після підготовки поверхонь потрібно визначити ступінь перепадів по всій площі вирівнювання стін. Для цього потрібен будівельний рівень і будь-який шнур. Дуже добре, якщо є лазерні маячки. Вони значно спрощують процес. Вертикаль заміряють простим схилом. Якщо перепади не більше 30 мм, відмінно. Вони нівелюються нанесенням одного шару розчину. Якщо перепади більше, то буде потрібно кілька шарів штукатурки.

3. Знаходимо найбільш виступаючу частину стіни, встановлюємо на ній маячок, він буде орієнтиром у роботі. Орієнтуючись на перший маяк, по всій площі стіни відзначаємо площину. За допомогою рівня і схилу по маяках встановлюються вертикалі на цій площині. Вертикалі для вирівнювання традиційно робляться на відстані 130-160 мм один від одного по всьому периметру приміщення. Для більш зручного процесу, по вертикальних маячках кріплять напрямні. Це можуть бути дерев’яні планки або металеві рейки. Кріплять їх як цвяхами, так і на клей. Іноді як направляючі майстер робить вертикалі з самого розчину.

Після приступають безпосередньо до вирівнювання стін штукатуркою:

1. Першим шаром штукатурку накидають кельмою знизу вгору не вирівнюючи. Цей шар покликаний видалити всі грубі нерівності і виражені перепади. Завдяки цьому шару здійснюється більш міцне зчеплення суміші з основою. Шар за консистенцією замішується як густий кефір.

2. Власне, вирівнювання, здійснюють правилом завдовжки 2 м. Наносять порцію розчину на стіну. Працюючи правилом від низу до верху, рівномірно витягають розчин між маячками. Кінці правила повинні весь час торкатися двох сусідніх вертикальних маяків. Знімають надлишки, наносять їх на стіну і знову витягають правилом. Тут використовують більш густий розчин.

3. Фінішне вирівнювання шпаклівкою. Рідка суміш, у складі якої дуже дрібні частинки. Наноситься широким шпателем. Цей шар видаляє невеликі нерівності для фінішної обробки, наприклад, при вирівнюванні стін під шпалери.

На кожному етапі необхідно дочекатися, поки повністю висохне попередній шар.