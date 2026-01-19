Щоб часник швидко дав паростки, для посадки слід обирати щільні, здорові зубчики часнику

У холодну пору року свіжу зелень складно знайти, але часник можна виростити просто вдома на підвіконні, отримавши ароматні зелені пагони вже за кілька тижнів. «РБК-Україна» розповідає, як створити базові умови для росту часнику.

Вибір та підготовка часнику до посадки

Щоб часник швидко дав паростки, для посадки слід обирати щільні, здорові зубчики часнику без ознак плісняви, надрізів чи темних плям. Насіння для посадки на підвіконні не підійде – воно дуже довго проростатиме.

Посадка та умови

Для посадки в домашніх умовах підійде будь-яка тара – від спеціальних ящиків для розсади до пластикових пляшок, що обрізають. вам потрібна простора місткість з глибиною не менше 10-20 сантиметрів. Місця має бути достатньо, щоб коріння могло вільно розташувати коріння.

Земля повинна бути насичена добривами та мінералами. Оптимальний варіант: суміш із садової землі, перегною та торфу, в рівних пропорціях. Якщо ви самостійно робите суміш, ви можете прогріти її в духовці 30 хвилин. Це допоможе позбутися від комах та бактерій.

Зубчики потрібно розташувати на відстані 4-5 сантиметрів один від одного. І занурювати часник у землю слід на 3-5 сантиметрів.

Якщо ви хочете зробити розсаду – відріжте верх у пластикової пляшки, налийте в неї воду та зверху посадіть часник. Дочекайтеся появи коренів та зелених сходів, а потім пересадіть у землю. Такі сходи з’являються вже за 10 днів.

Ще один варіант – розділіть голівку часнику на зубчики та почистьте їх шкірки. Покладіть на тарілки та залийте водою так, щоб частина поверхні зубчика залишалася над водою. У міру зростання доливайте воду і через 10 днів з’явиться зелень, після чого зубчики можна пересадити в землю.

Як доглядати часник?

Поливати часник потрібно коли верхній шар ґрунту підсихає – приблизно раз на 2-3 дні. Щодня поливати часник не потрібно. Періодично можна додавати підживлення з мінералами, щоб часник краще розвився. Також часнику необхідне світло, тому підвіконня ідеальне місце для нього. Але якщо світла не вистачає, використовуйте лампу та освітлюйте його по 8-10 годин на день.

Якщо ви хочете отримати велику голівку часнику, зелень потрібно регулярно підрізати, особливо стрілки. Зелень можна одразу використовувати для страв.