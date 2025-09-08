Найкращий період посадки – від середини жовтня до кінця листопада

Хурму в Україні вирощують понад 40 років, однак повноцінних садів майже не існує. Основна причина — не відсутність посадкового матеріалу, а дефіцит достовірної інформації про вирощування та правильний вибір саджанців. Як правильно висаджувати і доглядати хурму, пише «Агросила».

Які види хурми бувають

Усі сорти хурми поділяються на:

схід ну;

кавказьку;

віргінську;

гібридну (східна × віргінська).

Східна хурма

Це найпоширеніший у світі вид, який дає великі смачні плоди, відомі кожному з супермаркетів. Проте її морозостійкість – найнижча серед усіх видів, що обмежує вирощування цього виду в Україні.

Кавказька хурма

Середньої морозостійкості, з дрібними плодами (до 2 см), майже повністю заповненими насінням. Не придатна для селекції та використання як підщепа, адже саджанці на такій основі часто не приживаються навіть у південних регіонах.

Віргінська хурма

Саме завдяки цьому виду хурму вдалося просунути на північ. Має хорошу морозостійкість, ароматні плоди (20-100 г), а сіянці з північних штатів США ідеально підходять як підщепа для українських умов.

Гібридна хурма (віргінська × східна)

Найперспективніша для України. Дає великі плоди до 150 г і витримує мороз. Селекційна робота ведеться й в Україні.

Запилення: важливий нюанс

Хурма буває:

самозапильна (партенокарпічна);

така, що потребує запилювача.

При виборі саджанців обирайте сумісні сорти, які можуть запилювати одне одного.

Коли садити хурму

Осінь

Найкращий період – від середини жовтня до кінця листопада, коли деревина визріває. Якщо садите восени, обов'язково укрийте саджанець агроволокном (не плівкою), щоб уникнути випрівання при відлигах.

Як вибрати місце для посадки

Оберіть південний, сонячний схил, захищений від вітру. Уникайте низин і затінених ділянок. Грунт повинен бути теплим, дренованим, вологим, але не заболоченим. Обов’язково уникайте тіньових зон – хурма любить світло.

Як садити хурму

Відстань між саджанцями – не менше 2 м.

При посадці:

розправте коріння;

засипте родючим верхнім шаром ґрунту;

добре полийте та ущільніть ґрунт навколо.

Щеплення має бути на рівні або трохи вище землі. Посадкову яму (80×80 см) можна удобрити:

перепрілим гноєм;

курячим послідом;

компостом (але засипати шаром ґрунту не менше 20 см).

Обрізка для приживлення

Для саджанців з відкритою кореневою системою рекомендується обрізка на 50% або до 50 см від землі.

Це:

зменшує стрес;

полегшує живлення;

сприяє швидшому приросту.

у промислових садах в Італії обрізають навіть до 20 см.

Догляд у перший рік:

Регулярний полив. Розпушування пристовбурного кола (радіус 50 см). Обприскування мідними препаратами до цвітіння. Мульчування. Формуюча обрізка. Профілактика шкідників та хвороб.

Підживлення хурми

Органічні добрива:

перепрілий гній;

курячий послід;

компост.

Вносяться раз на 2-3 роки.

Мінеральні добрива:

весна – середина літа: добрива з азотом;

добрива з азотом; літо – осінь: добрива з фосфором і калієм.

Полив

перші 2-3 роки – регулярний полив при посушливій погоді;

– регулярний полив при посушливій погоді; дорослі дерева поливають особливо в період зав’язування плодів.

Захист від шкідників і хвороб

профілактичні обробки: до розпускання бруньок та після опадання листя;

та використовуйте комплексні препарати (фунгіциди + інсектициди).

Підготовка до зими